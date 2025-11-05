Ce înseamnă PRP, prețul mărit care apare deasupra ofertelor de pe internet

În magazinele online apar adesea două sume lângă același produs: unul este prețul de vânzare, iar deasupra, „PRP” sau „preț recomandat de producător”. Diferența dintre ele nu înseamnă o reducere consistentă, dar juridic lucrurile sunt mult mai nuanțate.

PRP nu este, de fapt, o reducere, ci o referință orientativă furnizată de producător sau distribuitor pentru listarea pe piață. Modul de afișare poate transforma o simplă comparație într-o practică comercială înșelătoare, dacă lasă impresia că este o promoție care nu există în realitate sau dacă „prețul vechi” nu a fost niciodată prețul de vânzare efectiv.

Ce înseamnă, de fapt, „prețul recomandat de producător”

Autoritatea de protecție a consumatorilor a intensificat controalele pentru astfel de afișări. Instanțele au început să traseze delimitări: dacă PRP este prezentat clar ca referință și nu ca „preț anterior” ori „promoție”, fără culori stridente sau marcaje care induc ideea de reducere, practica poate fi considerată una legală. Dacă PRP este folosit ca preț tăiat pentru a sugera o ieftinire fictivă, riscul de sancțiuni crește semnificativ.

PRP înseamnă „preț recomandat de producător” și are un caracter informativ. Nu impune comerciantului un anumit tarif și nu echivalează cu prețul la care produsul a fost cu adevărat vândut în magazinul tău preferat. În practică, producătorul comunică un reper de poziționare, iar retailerul decide independent politica de preț.

Când devine PRP o înșelătorie

Devine o problemă gravă atunci când folosești PRP ca preț anterior de la care „reduci” fără să poți să demonstrezi că acela a fost prețul tău de vânzare. La fel de riscant este să marchezi PRP cu roșu, bold, etichete „promoție”, „-xx%” sau cronometre de tip countdown, de vreme ce toate acestea pot sugera o ofertă temporară la care se aplică regulile reducerilor reale.

Recomandările autorului: