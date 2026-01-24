Prima pagină » Social » Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte

Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte

24 ian. 2026, 07:15, Social
Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte

Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte.

Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România

România anului 2026 presupune o piață a muncii deschisă celor cu studii gimnaziale (8 clase). Sectoarele disponibile sunt retail, logistică, construcții și pază.

Începând cu ianuarie 2026, salariul minim brut este de 4.050 lei. Astfel, un angajat poate primi 2.574 lei net (în mână), incluzând facilitatea fiscală de 300 de lei netaxabili.

Multe din joburile de mai jos oferă, pe lângă salariul de bază, și tichete de masă (care pot adăuga între 600-800 lei la venitul lunar) sau chiar bonusuri de performanță.

Lista noastră cuprinde 15 joburi accesibile celor cu 8 clase, ordonate alfabetic și salariile estimate (valori nete, în mână).

De exemplu, un agent de pază poate câștiga între 2.600 – 3.200 lei net. Venitul său poate crește cu sporuri de noapte/weekend.

De asemenea, un ajutor de bucătar primește 2.700-3.500 lei net, iar un ambalator manual, 2.600-3.300 lei/net.

La ce salariu ajunge un casier

La supermarket, un casier poate lua chiar și 4.200 lei net, unde sunt incluse bonurile de masă și bonusurile de vânzări.

Mai mult, un livrator ajunge să câștige între 3.000-5.000 lei, în funcție de numărul de livrări și chiar bacșișul primit.

Un alt job comun este cel de agent de curățenie, unde se oferă salarii între 2.600-3.000 lei.

În construcții, un muncitor necalificat primește între 3.500-4.500 lei.

La rândul său, un stivuitorist ajunge la 4.500 lei pe lună, dar trebuie să urmeze un curs de calificare și autorizație.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Bolojan, anunț-BOMBĂ despre taxe și impozite! Ce a decis: „Economia va fi...”
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Cauza morții lui Mario, adolescentul de 15 ani din Cenei ucis de prietenii săi. Primele rezultate ale autopsiei
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Un fost senator anchetat de DNA a pus capăt politicii și s-a preoțit la o mănăstire din Bucovina
Mediafax
Vortexul polar SE RUPE în februarie! Val de frig consistent
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
JD Vance atacă din nou Europa: „A apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”
Cancan.ro
Vortexul polar aduce un episod de iarnă extremă. Unul dintre cele mai dure episode de iarnă pentru planetă
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis, în 2026, în funcție de drumul pe care circuli
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Volodimir Zelenski, aspru criticat pentru discursul de la Davos
NEWS ALERT Dosar penal în cazul minorului de 13 ani, principalul suspect în cazul crimei din Timiș, după o nouă descoperire a anchetatorilor
08:14
Dosar penal în cazul minorului de 13 ani, principalul suspect în cazul crimei din Timiș, după o nouă descoperire a anchetatorilor
CONTROVERSĂ Stabilitatea strategică, în pragul colapsului. Poseidon și Burevestnik, avantaj militar pentru Rusia. „Lumea se confruntă din nou cu amenințarea unei noi curse a înarmărilor”
08:00
Stabilitatea strategică, în pragul colapsului. Poseidon și Burevestnik, avantaj militar pentru Rusia. „Lumea se confruntă din nou cu amenințarea unei noi curse a înarmărilor”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Rusia de astăzi nu mai este URSS nici din punct de vedere ideologic, nici din punct de vedere militar”
08:00
Adrian Severin: „Rusia de astăzi nu mai este URSS nici din punct de vedere ideologic, nici din punct de vedere militar”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Donald Trump are meritul de a arunca în aer ipocrizia în care trăim după pandemie”
07:30
Victor Ponta: „Donald Trump are meritul de a arunca în aer ipocrizia în care trăim după pandemie”
ACTUALITATE 24 Ianuarie, calendarul zilei: Nastassja Kinski împlinește 65 de ani. Deșteaptă-te, române! devine imn de stat al României
07:15
24 Ianuarie, calendarul zilei: Nastassja Kinski împlinește 65 de ani. Deșteaptă-te, române! devine imn de stat al României
FLASH NEWS Un român care a pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion ajunge în Teheran. Când ar urma să se întoarcă în Gara de Nord
07:00
Un român care a pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion ajunge în Teheran. Când ar urma să se întoarcă în Gara de Nord

Cele mai noi

Trimite acest link pe