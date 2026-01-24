Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România. Ce salariu primești în 2026, pentru fiecare în parte.

Ce job-uri poți avea cu doar 8 clase, în România

România anului 2026 presupune o piață a muncii deschisă celor cu studii gimnaziale (8 clase). Sectoarele disponibile sunt retail, logistică, construcții și pază.

Începând cu ianuarie 2026, salariul minim brut este de 4.050 lei. Astfel, un angajat poate primi 2.574 lei net (în mână), incluzând facilitatea fiscală de 300 de lei netaxabili.

Multe din joburile de mai jos oferă, pe lângă salariul de bază, și tichete de masă (care pot adăuga între 600-800 lei la venitul lunar) sau chiar bonusuri de performanță.

Lista noastră cuprinde 15 joburi accesibile celor cu 8 clase, ordonate alfabetic și salariile estimate (valori nete, în mână).

De exemplu, un agent de pază poate câștiga între 2.600 – 3.200 lei net. Venitul său poate crește cu sporuri de noapte/weekend.

De asemenea, un ajutor de bucătar primește 2.700-3.500 lei net, iar un ambalator manual, 2.600-3.300 lei/net.

La ce salariu ajunge un casier

La supermarket, un casier poate lua chiar și 4.200 lei net, unde sunt incluse bonurile de masă și bonusurile de vânzări.

Mai mult, un livrator ajunge să câștige între 3.000-5.000 lei, în funcție de numărul de livrări și chiar bacșișul primit.

Un alt job comun este cel de agent de curățenie, unde se oferă salarii între 2.600-3.000 lei.

În construcții, un muncitor necalificat primește între 3.500-4.500 lei.

La rândul său, un stivuitorist ajunge la 4.500 lei pe lună, dar trebuie să urmeze un curs de calificare și autorizație.

Autorul recomandă: