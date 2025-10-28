Modificări care îi vizează pe șoferii europeni. Directiva europeană pentru permisul categoria B aduce schimbări

Uniunea Europeană pregătește o modificare importantă pentru milioane de șoferi. Noile reguli privind permisele de conducere vor influența direct posesorii de mașini electrice și hibride. Măsura are ca scop tranziția către vehicule mai ecologice și simplificarea procesului pentru conducătorii auto.

Ce schimbări vor fi pentru categoria B

Până acum, posesorii permisului de categoria B puteau conduce vehicule de maximum 3.5 tone. Limita aceasta devine insuficientă în contextul noilor tehnologii. Mașinile electrice cântăresc mai mult din cauza bateriilor și sistemelor electrice complexe.

Noua directivă europeană, adoptată la 29 septembrie 2025, crește limita la 4.250 de kilograme. În unele situații, ea poate ajunge chiar la 5.000 de kilograme. Această decizie reflectă nevoie de adaptare la evoluția pieței auto și la realitățile mobilității moderne.

Ce condiții trebuie să îndeplinească șoferii

Pentru a conduce vehicule de până la 4,25 tone, șoferii trebuie să dețină categoria B de cel puțin doi ani. În plus, vor trebui să urmeze o instruire suplimentară. Cursurile vor aborda subiecte legate de manevrarea mașinilor grele și de siguranța la transport.

Pentru excepția de 5.000 de kilograme, regulile sunt mai stricte. Aceasta se aplică doar vehiculelor cu propulsie alternativă (electrice sau pe hidrogen). Șoferii vor urma o formare specializată în tehnologii de înaltă tensiune și stabilitate dinamică.

Cine va beneficia de modificări

Schimbarea va fi bine primită de proprietarii de autocamper-e și de cei care dețin vehicule electrice de transport ușor. Mulți dintre ei erau obligați până acum să obțină un permis pentru camioane (C1), chiar dacă depășeau limita doar cu câteva sute de kilograme.

Reprezentanții industriei auto europene consideră măsura un pas logic. Aceasta reduce birocrația și oferă șoferilor mai multă flexibilitate. Totodată, facilitează extinderea mobilității electrice și sprijină obiectivele climatice ale Uniunii Europene.

Recomandările autorului: