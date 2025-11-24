Prima pagină » Social » Ce răspunsuri a primit un licean care a întrebat la ce facultate să meargă pentru bani

24 nov. 2025
Un elev din clasa a XII-a din România a stârnit o serie de dezbateri online pe Reddit după ce a cerut sfaturi legate de alegerea unei facultăți „care să ofere bani și un viitor sigur”. Tânărul, care studiază la profilul mate-info, olimpic la mai multe materii, spune că nu are o pasiune clară, dar vrea stabilitate financiară.

Tânărul a adăugat că a fost la „6 olimpiade naționale”, inclusiv „la fizică și la științe de 2 ori”, că „iubește matematica” și că a făcut robotică FTC timp de doi ani.

El a mai spus că „nu crede că s-ar descurca psihic să plece în altă țară”, atunci când a fost sfătuit, nu de puține ori, să plece din țară.

„Ești tânăr și inteligent. Orice alegi, pleacă din țară. Dar nu de tot.Pleacă o vreme, 10 ani, te întorci și dacă nu îți deschizi ceva, tot o sa ai o experiență mult mai mare în domeniul tău și atunci poți să ridici pretenții – în orice domeniu!”, i-a scris cineva. Nu este singura persoană care i-a recomandat să plece din țară.

Mulți utilizatori de acolo au descurajat ideea de a alege domenii considerate tradițional bine plătite, cum ar fi Medicina sau Dreptul.

„Niciodată Drept sau Medicină. Pentru că nu sunt facultăți care îți generează un venit nici măcar decent la început de drum…Dacă te interesează strict banii, eu îți recomand cu căldură orice altceva.”, a comentat un utilizator.

 „Ca medic rezident câștigi puțin… La fel și în domeniul juridic. Ca avocat stagiar șansele să câștigi minimul pe economie sunt mari.”

Altul a punctat: „Nu drept sau medicină pentru că lumea nu spune degeaba că-s domenii în care ar trebui să profesezi numai dacă nu te vezi făcând altceva. Dacă o faci doar pentru bani… o să-ți blestemi zilele.”

Cu toate acestea, alte persoane i-au recomandat tocmai aceste două domenii: „Medicina și cei din Legal fac cei mai mulți bani detașat rău de tot. Cel mai prost salariu de medic pe care îl cunosc eu e 25000 lei lunar.”

Tânărul a primit și câteva recomandări la care nu se aștepta

Mai mulți utilizatori au propus domenii neașteptate, dar considerate profitabile:

„Agronomie, zootehnie, piscicultură — de mâncare e nevoie mereu.”

„Dacă ai bani să îți deschizi cabinet, medicina veterinară pe specializări produce foarte mulți bani.”

„UMC – Navigație. Ca ofițer 3 pleci cu 4000 de dolari pe lună, 6 luni pe an.”

„Academia de Poliție – salariu net în jur de 9000 lei ca subinspector.”

Mediafax
