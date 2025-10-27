Prima pagină » Social » Ce salariu are, de fapt, un administrator de bloc în 2025

27 oct. 2025, 18:09, Social
Cum pot fi penalizați locatarii de la bloc, acum, în 2025 / foto: Shutterstock

Salariul unui administrator de bloc este considerat cheltuială comună și este influențat de numărul apartamentelor din bloc. Iată cât câștigă un administrator și ce atribuții are.

Salariul administratorului este plătit lunar de toți locatarii, indiferent de dimensiunea apartamentului sau de numărul locuințelor deținute. Ele reprezintă o cheltuială comună, trecută pe lista de întreținere, pentru a asigura buna funcționare a întregului bloc.

Rolul administratorului este esențial în gestionarea imobilului, deoarece se ocupă de evidența cheltuielilor, întreținerea sistemelor și comunicarea cu furnizorii. Iată cum se calculează salariul acestuia și ce atribuții trebuie să îndeplinească.

Responsabilitățile administratorului de bloc

Pe lista lunară a întreținerilor sunt incluse mai multe cheltuieli esențiale, printre care salariul administratorului de bloc. Rolul său este de a menține imobilul într-o stare bună, un mediu sigur, curat și funcțional pentru toți locatarii.

Un administrator se ocupă de supravegherea accesului în bloc prin instalarea sistemelor de securitate moderne. În același timp, el monitorizează constant instalațiile de iluminat, încălzire și apă, intervenind repede atunci când apar defecțiuni sau nereguli tehnice.

Pe lângă atribuțiile tehnice, administratorul se ocupă și de gestionarea finanțelor blocului, asigurându-se că există o transparență corectă a cheltuielilor și încasărilor. Tot el se asigură că fiecare proprietar își achită întreținerea la timp, contribuind astfel la buna funcționare a comunității de locatari.

Care este salariul administratorului de bloc

Salariul acestuia variază în funcție de numărul apartamentelor din imobil, de experiența sa profesională și de tipul contractului de muncă. Venitul lunar este alcătuit din contribuțiile locatarilor, calculate în mod egal, indiferent de suprafața sau numărul camerelor apartamentului.

Câștigurile variază între 2.500 și 3.000 de lei pentru 10-20 de apartamente, iar peste 4.000 pentru blocuri mari.

