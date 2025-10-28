Prima pagină » Social » Ce se întâmplă cu împrumutul bancar după deces. Ce trebuie să știe moștenitorii persoanei care are creditul

28 oct. 2025, 22:13, Social
Pierderea unei persoane dragi reprezintă un moment dificil, gestionarea aspectelor financiare poate adăuga griji în plus. Una dintre ele poate fi modul în care se gestionează împrumuturile bancare după decesul titularului.

Esențial este ca moștenitorii să înțeleagă drepturile și obligațiile lor pentru a naviga corect în acest proces.

Ce se întâmplă cu un împrumut bancar după deces

În cazul decesului unei persoane care are un împrumut bancar activ, acest împrumut devine parte a patrimoniului succesoral. Moștenitorii pot fi obligați să preia datoriile defunctului, dar doar în limita bunurilor moștenite. Potrivit Codului Civil, moștenitorii răspund pentru datoriile și sarcinile moștenirii doar cu bunurile din patrimoniul succesoral, proporțional cu cota fiecăruia.

Ce pași trebuie să urmeze moștenitorii

  • Notificarea băncii: Moștenitorii trebuie să informeze instituția bancară despre decesul titularului împrumutului. Aceasta se face prin prezentarea certificatului de deces.
  • Analiza situației financiare: După notificare, este recomandat ca moștenitorii să analizeze situația financiară a defunctului, inclusiv datoriile și bunurile. Aceasta le va permite să decidă dacă acceptă sau refuză moștenirea.
  • Consultarea unui avocat: Dacă există incertitudini legate de acceptarea moștenirii sau de datoriile asociate, este recomandat să consultați un avocat specializat în dreptul succesoral.

Cum se poate evita plata datoriilor

Dacă moștenitorii consideră că pasivul (datoriile) depășește activul (bunurile), ei pot refuza moștenire. În cazul acesta, nu vor fi responsabili pentru datoriile defunctului dar vor pierde și bunurile moștenite.

Multe împrumuturi bancare vin însoțite de asigurări de viață care acoperă soldul restant în cazul decesului. Dacă  defunctul avea o astfel de asigurare, moștenitorii trebuie să contacteze atât banca, cât și compania de asigurări pentru a solicita despăgubirea. Este esențial să prezinte certificatul de deces și orice alte documente solicitate de compania de asigurări.

