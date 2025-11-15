Prima pagină » Social » Ce se întâmplă în cazul în care depășești termenul de acceptare a moștenirii. O explicație pe înțelesul tuturor

Ce se întâmplă în cazul în care depășești termenul de acceptare a moștenirii. O explicație pe înțelesul tuturor

15 nov. 2025, 23:00, Social
Ce se întâmplă în cazul în care depășești termenul de acceptare a moștenirii. O explicație pe înțelesul tuturor

Acceptarea unei moșteniri este un pas important în procedura succesorală și trebuie făcută în termenul legal stabilit. Moștenitorii au la dispoziție un interval de un an de la decesul persoanei pentru a decide dacă acceptă sau renunță la succesiune. Depășirea acestui termen poate veni cu consecințe juridice și fiscale importante, afectând drepturile și obligațiile moștenitorilor.

Ce presupune acceptarea unei moșteniri

Acceptarea succesiunii înseamnă asumarea drepturilor și obligațiilor din patrimoniul defunctului. Legea oferă două modalități: expresă, prin declarație la notar sau sub semnătură privată, și tacită, când moștenitorul acționează ca titular al bunurilor (de exemplu, plătește impozite sau administrează proprietăți).

Potrivit Codului civil, termenul legal pentru luarea acestei decizii este de un an de la deschiderea succesiunii, adică de la data decesului. Respectarea termenului permite moștenitorilor să participe la partaj, să inventarieze bunurile și să decisă asupra acceptării sub beneficiu de inventar, protejându-se astfel de eventualele datorii.

Nerespectarea acestui termen de un an atrage decăderea moștenitorului din dreptul său de opțiune succesorală. Practic, acesta este tratat ca și cum ar fi renunțat la moștenire, iar cota care i-ar fi revenit este redistribuită între ceilalți moștenitori care au acceptat succesiunea.

Dacă nu există niciun moștenitor sau toți renunță, patrimoniul devine vacant și poate reveni statului printr-o procedură specifică.

Dacă dezbaterea succesiunii se finalizează după doi ani de la deces, moștenitorii pot fi obligați să plătească un impozit suplimentar de 1% din valoarea masei succesorale, ca sancțiune fiscală.

Ce pași trebuie urmați

Pentru a evita problemele legate de depășirea termenului, se recomandă stabilirea unui calendar clar pentru procedurile succesorale încă de la început. Moștenitorii trebuie să adune documentele necesare – certificat de deces, acte de identitate, acte de proprietate și eventual testament – și să consulte un notar sau avocat pentru clarificarea tuturor aspectelor legale.

Recomandările autorului:

Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Digi24
Anomalia din câmpul magnetic al Pământului se comportă tot mai ciudat. Cercetătorii avertizează că efectele pot fi majore
Cancan.ro
Prima imagine cu noul iubit al Deei Maxer! Bruneta, surprinsă în tandrețuri cu el
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, imagini în costum de baie la Abu Dhabi
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin medicii legiști
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Oamenii de știință au învățat albinele „să citească” codul Morse
POLITICĂ Cum vede Ludovic Orban faptul că USR se folosește de imaginea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: „Abuzează efectiv de imaginea lui”
22:35
Cum vede Ludovic Orban faptul că USR se folosește de imaginea lui Nicușor Dan pentru Primăria Capitalei: „Abuzează efectiv de imaginea lui”
POLITICĂ Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Președintele trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii
21:54
Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan: Președintele trebuie să vină cu un proiect de unificare a națiunii
METEO „Furtuna Claudia” face ravagii în peninsula iberică și în insulele britanice. Au fost raportați 3 morți în Portugalia
21:32
„Furtuna Claudia” face ravagii în peninsula iberică și în insulele britanice. Au fost raportați 3 morți în Portugalia
NEWS ALERT Incendiu la o pensiune din județul Tulcea. În clădire se aflau zeci de turiști. Pompierii intervin în Mahmudia pentru a stinge flăcările
21:00
Incendiu la o pensiune din județul Tulcea. În clădire se aflau zeci de turiști. Pompierii intervin în Mahmudia pentru a stinge flăcările
POLITICĂ Paradoxul politicii. Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru nimic: A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru
20:45
Paradoxul politicii. Băsescu îl laudă pe Nicușor Dan pentru nimic: A făcut foarte bine că nu a făcut mare lucru
ISTORIE Washington Post: Nu doar că americanii au eșuat să democratizeze Afganistanul, dar n-au reușit să saboteze producția de mac într-o operațiune CIA
20:32
Washington Post: Nu doar că americanii au eșuat să democratizeze Afganistanul, dar n-au reușit să saboteze producția de mac într-o operațiune CIA