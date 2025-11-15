Ce se întâmplă în cazul în care depășești termenul de acceptare a moștenirii. O explicație pe înțelesul tuturor

Acceptarea unei moșteniri este un pas important în procedura succesorală și trebuie făcută în termenul legal stabilit. Moștenitorii au la dispoziție un interval de un an de la decesul persoanei pentru a decide dacă acceptă sau renunță la succesiune. Depășirea acestui termen poate veni cu consecințe juridice și fiscale importante, afectând drepturile și obligațiile moștenitorilor.

Ce presupune acceptarea unei moșteniri

Acceptarea succesiunii înseamnă asumarea drepturilor și obligațiilor din patrimoniul defunctului. Legea oferă două modalități: expresă, prin declarație la notar sau sub semnătură privată, și tacită, când moștenitorul acționează ca titular al bunurilor (de exemplu, plătește impozite sau administrează proprietăți).

Potrivit Codului civil, termenul legal pentru luarea acestei decizii este de un an de la deschiderea succesiunii, adică de la data decesului. Respectarea termenului permite moștenitorilor să participe la partaj, să inventarieze bunurile și să decisă asupra acceptării sub beneficiu de inventar, protejându-se astfel de eventualele datorii.

Nerespectarea acestui termen de un an atrage decăderea moștenitorului din dreptul său de opțiune succesorală. Practic, acesta este tratat ca și cum ar fi renunțat la moștenire, iar cota care i-ar fi revenit este redistribuită între ceilalți moștenitori care au acceptat succesiunea.

Dacă nu există niciun moștenitor sau toți renunță, patrimoniul devine vacant și poate reveni statului printr-o procedură specifică.

Dacă dezbaterea succesiunii se finalizează după doi ani de la deces, moștenitorii pot fi obligați să plătească un impozit suplimentar de 1% din valoarea masei succesorale, ca sancțiune fiscală.

Ce pași trebuie urmați

Pentru a evita problemele legate de depășirea termenului, se recomandă stabilirea unui calendar clar pentru procedurile succesorale încă de la început. Moștenitorii trebuie să adune documentele necesare – certificat de deces, acte de identitate, acte de proprietate și eventual testament – și să consulte un notar sau avocat pentru clarificarea tuturor aspectelor legale.

Recomandările autorului: