Ce sfânt este sărbătorit pe 15 octombrie. Zi mare în calendarul ortodox

Miercuri, 15 octombrie este prăznuit Sfântul Mucenic Luchian, un sfânt cu care oamenii sunt mai puțin familiarizați.

Sfântul Mucenic Luchian a luat naștere din părinți nobili, în Cetatea Samosata (Siria). Potrivit crestinortodox.ro, el a rămas orfan de la vârsta de 12 ani și și-a dăruit averea săracilor.

Sfântul Luchian se hrănea de tânăr doar cu pâine și apă, doar o dată pe zi, uneori nu gusta nimic toată săptămâna. Datorită învățăturii și sfințeniei sale a fost hirotonit preot în Antiohia. A îndreptat multe texte evreiești, pe care ereticii le strâmbaseră.

Sfântul Mucenic Luchian, sărbătorit pe 15 octombrie

Sfântul s-a aflat pe lista celor pe care Împăratul Maximian dorea să îi omoare în vremea persecuțiilor. În timp ce era adus spre a fi judecat a convertit la creștinism 40 de soldați, persoane care vor primi moarte mucenicească. Sfântul Luchian a fost aruncat în temniță şi supus regimului de exterminare prin înfometare.

Prin purtarea de grijă a lui Dumnezeu, au venit câțiva creștini cu pâine şi vin în temnița unde era prezent Sfântul Luchian. Când aceștia l-au întrebat unde anume să pună pâinea şi vinul pentru săvârșirea Sfintei Liturghii, acesta le-a răspuns: „Pe pieptul meu să le puneți şi va fi pristol viu al Dumnezeului celui viu”. Şi așa s-a săvârșit dumnezeiasca Liturghie în temniță, pe pieptul sfântului. A doua zi de la acest minunat eveniment, a trecut la cele veșnice.

Amintim că, pe mormântul Sfântului Luchian, Sfânta Elena, mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, a ridicat o biserică.

