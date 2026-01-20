Povestea bărbatului care nu a mai dormit deloc de peste 60 de ani. Ce explicații au medicii

Un bărbat în vârstă de 81 de ani din Vietnam a stârnit uimirea comunității medicale internaționale după ce a declarat că el nu a mai dormit deloc de peste 60 de ani. Specialiștii încearcă acum să înțeleagă cum este posibil ca cineva să trăiască fără somn atât de mult timp.

Thai Ngoc locuiește într-un sat izolat din provincia Quang Nam, Vietnam.

Cum a început totul

Din spusele sale, problemele cu somnul ar fi început încă din tinerețe. Potrivit bărbatului, totul a pornit după ce a suferit o febră severă în timpul războiului din Vietnam. De atunci, zice el, nopțile au trecut fără niciun moment de odihnă.

Povestea lui este susținută și de familia care îl cunoaște de-o viață. Rudele afirmă că nu l-au văzut niciodată dormind și că, de-a lungul anilor, a încercat nenumărate soluții pentru a scăpa de insomnie, fără succes. Se pare că Ngoc ar fi urmat diverse tratamente medicale, a apelat la remedii tradiționale și chiar la metode neconvenționale, dar niciuna nu i-a adus liniștea de peste noapte.

„Îi privesc pe ceilalți când dorm și simt invidie. Este foarte greu să stau nemișcat”, a mărturisit el, citat de The Mirror.

În lipsa somnului, bărbatul își ocupă timpul muncind aproape fără pauză. Ziua lucrează în grădină, iar noaptea continuă să fie activ producând vin de orez sau desfășurând diverse alte munci. Deși suferă din cauza lipsei somnului, bărbatul pare a avea o stare generală de sănătate bună.

În 2023, viața lui a fost documentată de YouTuberul american Drew Binsky. Acesta a petrecut o noapte întreagă alături de Ngoc și a observat că bărbatul din Vietnam a rămas activ până în zorii zilei.

Medicii sunt de părere că traumele suferite în perioada războiului, combinate cu episodul febril sever ar putea fi la originea acestei forme extreme de insomnie. În același timp, specialiștii nu exclud posibilitatea unei afecțiuni neurologice extrem de rare, asta și fiindcă situația lui Thai Ngoc nu seamănă cu nicio altă tulburare de somn cunoscută.

