Cei doi adolescenți care și-au pus capăt zilelor aruncându-se în fața unui TIR nu pot fi înmormântați creștinește. Familia Georgianei este devastată

Marți, 19 august, un accident tragic s-a produs pe Autostrada A1 (București-Pitești) din care a rezultat moartea a doi adolescenți: Georgiana, o fată minoră de 14 ani, și Cătălin, un bărbat adult de 18 ani.

Cei doi au murit pe loc după ce s-au aruncat în fața unui TIR.

Cei doi adolescenți au murit pe loc

Tragedia care a șocat întreaga țară s-a produs la kilometrul 41. Ei se deplasau pe autostradă, ca pietoni. Când vehiculul era în direcția lor, cei doi s-au îmbrățișat și s-au aruncat. Șoferul camionului a mărturisit la poliție următoarea relatare care vă pot afecta emoțional:

„Veneau, se țineau îmbrățișați. Ținea băiatul fata de umăr când am ajuns în dreptul lor, s-au luat în brațe, s-au aruncat. Eu am evitat cât am putut, m-am dus pe stânga cât am putut să evit, i-am ratat. Cred că a fost convenit că erau împreună, adică erau îmbrățișați”.

Echipajele de la SMURD și pompieri au ajuns în scurt timp la fața locului. A fost adus și un elicopter pentru a-i transporta la spital. Din păcate, medicii n-au mai putut să-i salveze, cei doi tineri având leziuni incompatibile cu viața.

Motivul din spatele sinuciderii

Georgiana și Cătălin au recurs la acest gest extrem pentru că părinții nu-i lăsau să mai continue relația de dragoste de lungă durată, fata fiind minoră și băiatul major. Cei doi au întreținut relații sexuale și insistau să locuiască împreună, deși încălcau legea.

Tânărul, fiind major, era cercetat de DGASPC Giurgiu pentru sex cu o minoră. Georgiana fugea de acasă și căuta să se refugieze acasă la iubitul ei, a relatat mama tânărului. Ea a încercat să o trimită înapoi la părinții ei, dar fata revenea constant încât că părinții au apelat la Poliție. Polițiștii n-au putut face mare lucru decât să-i îndemne pe părinții adolescentei să o supravegheze mai atent.

„Fata fugea mereu de la părinții ei. Mama ei avea serviciu, tatăl la fel. Ea când prindea momentul, fugea. Venea la băiatul meu, la mine acasă. Eu nu puteam să o țin, că era foarte mică. I-am zis să se ducă acasă. A venit Poliția și a zis la fel, mama ei să n-o mai lase să vină aici. Mă amenința: vezi că trimit Poliția la tine. Zic: trimite-o că eu știu ce să vorbesc. Dreptate, nu minciuni. Și a venit poliția”, a declarat, printre lacrimi, mama lui Cătălin, pentru stiridebuzau.ro.

Părinții nu-și pot înmormânta fata creștinește

Familia fetei trece acum printr-un moment dificil. Pe lângă durerea resimțită de pe urma pierderii fiicei lor, părinții nu o pot îngropa creștinește și nici nu o pot conduce pe ultimul drum.

Primăria a refuzat să elibereze certificatul de deces, ceea ce ar împiedica organizarea înmormântării cu o slujbă religioasă.

„După ce s-a întâmplat necazul, nu ne dau actul (n.r. de deces) să o putem înmormânta. Era un copil vesel, cuminte. Preotul nu se bagă dacă nu avem documentul, nu o bagă nici în biserică. Suntem distruși”, a declarat o rudă a Georgianei, pentru România TV.

