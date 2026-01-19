Prima pagină » Vremea » ANM anunță temperaturi de -13 grade și ninsori abundente în toată țara. Cum va fi vremea în perioada 19 ianuarie – 1 februarie

ANM anunță temperaturi de -13 grade și ninsori abundente în toată țara. Cum va fi vremea în perioada 19 ianuarie – 1 februarie

Ruxandra Radulescu
19 ian. 2026, 14:13, Vremea
ANM anunță temperaturi de -13 grade și ninsori abundente în toată țara. Cum va fi vremea în perioada 19 ianuarie - 1 februarie

Experții ANM au transmis prognoza în intervalul 19 ianuarie – 1 februarie. Ultima săptămâna a lunii ianuarie va fi marcată de precipitații intense în toată țara. Valorile termice vor scădea și până la -13 grade în unele regiuni, iar maximele nu vor depăși 6 grade.

BANAT

Temperaturile maxime vor fi în creștere, de la o medie de -2 grade în prima zi, până în jurul a 5 grade în data de 21 ianuarie.

În următoarele trei zile media maximelor va avea valori între 2 și 6 grade, iar în 25 și 26 ianuarie va fi mai ridicată și se va situa între 4 și 8 grade.

Ulterior, vremea se va răci cu aproximativ 4 grade, apoi media maximelor termice va avea variații, în general între 2 și 7 grade. Minimele termice vor fi tot mai ridicate până la începutul celei de a doua săptămâni, de la -8 până în jurul a 1 grad, apoi vor scădea din nou, iar media acestora va fi cuprinsă, în general între -4 și 1 grad.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată între 25 și 31 ianuarie.

CRIȘANA

Până la începutul săptămânii care urmează, regimul termic va fi în general de încălzire, de la o medie a maximelor de -2 grade și a minimelor de -10 grade, la 6…8 grade maximele și -1…1 grad minimele. Vor urma două zile de răcire, de aproximativ 4…5 grade, apoi, în general, media temperaturilor maxime va avea variații între 1 și 6 grade, iar a minimelor între -5 și 0
grade.

Probabilitatea de precipitații va fi în creștere după data de 24 ianuarie.

TRANSILVANIA

În primele trei zile media maximelor termice va crește, de la -4 la 2 grade, apoi, până în 24 ianuarie, aceasta va fi, în general, de 0…2 grade. Între 25 și 27 ianuarie se vor înregistra temperaturi maxime a căror medie va fi cuprinsă între 2 și 5 grade, iar între 28 ianuarie și 1 februarie aceasta va avea valori, în marea lor majoritate, între 0 și 5 grade.

Minimele termice vor scădea, astfel că în dimineața de 21 ianuarie vor fi, în medie, de -16…-14 grade, iar în zilele care vor urma vor crește, astfel că în 26 și 27 ianuarie vor tinde spre 0 grade. Va urma o nouă răcire, dar la valori mai ridicate decât în primele zile de prognoză.

Probabilitatea de precipitații va fi mai mare după data de 25 ianuarie.

MARAMUREȘ

Până în jurul datei de 26 ianuarie, tendința generală a temperaturilor va fi de creștere, media maximelor de la -4 la 4…6 grade, iar a minimelor de la -13 la -2…0 grade. După acest interval maximele termice vor fi în medie de 0…5 grade, iar minimele, în medie, de -6…0 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi mai ridicată între 25 ianuarie și 1 februarie.

MOLDOVA

Media maximelor termice va fi în creștere până la mijlocul primei săptămâni, de la -6 la -2…0 grade, va scădea în următoarele două zile, cu 4…5 grade, iar între 25 ianuarie și 1 februarie va avea oscilații, în general între -4 și 1 grad. Media minimelor termice va atinge
valori, de la -13…-12 grade în primele dimineți, până în jurul a -3 grade în data de 27 ianuarie, apoi se va situa, în general, între -7 și -2 grade.

Începând cu data de 23 ianuarie, vor fi precipitații aproape în fiecare zi.

DOBROGEA

Până pe 22 ianuarie vremea se va încălzi, de la o medie a temperaturilor maxime de -4 grade la 5…6 grade, iar a minimelor de la -10 grade, la -1…1 grad. În următoarele două zile media valorilor termice va scădea cu 3…5 grade, apoi se va încălzi, astfel că în data de 26
ianuarie aceasta se va situa în jurul valorii de 8 gade, în cazul maximelor și va atinge 2…3 grade în cazul minimelor. Până la finalul intervalului de prognoză maximele vor avea variații, în medie, între 0 și 6 grade, iar minimele, în medie, între -4 și 0 grade.

Din 22 ianuarie și până în 1 februarie, vor fi posibile precipitații în fiecare zi.

MUNTENIA

În primele trei zile media maximelor termice va crește, de la -4 la 4 grade, apoi, până în 24 ianuarie, aceasta va fi, în general, de 0…2 grade. Între 25 și 27 ianuarie se vor înregistra temperaturi maxime a căror medie va fi cuprinsă între 2 și 6 grade, iar între 28 ianuarie și 1 februarie aceasta va avea valori, în marea lor majoritate, între 0 și 6 grade. Minimele termice vor fi relativ constante până în 21 ianuarie dimineața, media lor situându-se între -11 și -9 grade. În următoarele zile de prognoză valorile temperaturilor minime medii, vor fi cuprinse, în medie, în general între -5 și 0 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în fiecare zi, între 22 ianuarie și 1 februarie.

OLTENIA

Vremea se va încălzi în primele trei zile când media maximelor termice va crește de la -4 la 2 grade, apoi, până în 24 ianuarie, aceasta va fi, în general, de -1…2 grade. Între 25 ianuarie și 1 februarie, media temperaturilor maxime va oscila, în general, între 0 și 5 grade. Minimele termice vor fi relativ constante până în 21 ianuarie dimineața, media lor situându-se între -11 și -9 grade. În următoarele zile de prognoză valorile temperaturilor minime medii, vor fi cuprinse, în medie, între -6 și 0 grade.

Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în fiecare zi, între 22 ianuarie și 1 februarie.

LA MUNTE

Temperaturile maxime se vor menține preponderent negative, iar media lor va avea variații, în general, între -4 și 1 grad. Media minimelor termice va avea valori între -13…-11 grade în primele nopți și -6…-2 grade în diminețile de 26 și 27 ianuarie.
După data de 12 ianuarie vor fi precipitații în fiecare zi, mai ales în Carpații Meridionali și Orientali.

FOTO: Envato

Recomandarea video

Mediafax
Prognoza meteorologică pentru următoarele 2 săptămâni: Când se domolește gerul
Digi24
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Cancan.ro
Dorian Popa merge la închisoare? Artistul a apărut la tribunal flancat de bodyguarzi și cu nasul bandajat
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Adevarul
Semne că Vladimir Putin are în vedere invadarea unei țări NATO în 2026, într-o ultimă încercare de a-și consolida moștenirea
Mediafax
Nutriționist: „Cele 20 de alimente pe care le poți mânca pe săturate fără să depui niciun gram de grăsime”
Click
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Cancan.ro
Cătălin Măruță s-a angajat la concurență?! Ar începe noul job de la 1 martie 2026 și Mihai Morar l-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cine este Călin Donca, concurentul controversat de la Survivor 2026! Trăiește în lux alături de familia lui. Cum a făcut primii bani?
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Descopera.ro
Talismanul care te protejează toată viața de orice rău
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Descopera.ro
Soarele a dezlănțuit o erupție colosală de clasă X în direcția Pământului
SURSE Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei
16:29
Scandal în Coaliție între Cătălin Predoiu și liderii USR. Prim-vicepreședintele PNL le-a spus USR-iștilor că s-a săturat să fie atacat de ei
SURSE Miruţă a fost luat la mişto de Kelemen Hunor. Liderul UDMR i-a spus că se oferă voluntar pentru Groenlanda
16:25
Miruţă a fost luat la mişto de Kelemen Hunor. Liderul UDMR i-a spus că se oferă voluntar pentru Groenlanda
EXCLUSIV Cristoiu descifrează miza declarației despre unirea României și Republicii Moldova: Maia Sandu a bătut câmpii
16:23
Cristoiu descifrează miza declarației despre unirea României și Republicii Moldova: Maia Sandu a bătut câmpii
ECONOMIE Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă
16:21
Cazul bizar al unui pensionar român: Ce pensie a primit, după 30 de ani de muncă
NEWS ALERT Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. Vor face parte Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE
16:07
Bolojan face un comitet pentru bugetul pe 2026, la propunerea PSD. Vor face parte Finanțele, reprezentanții partidelor și ai primăriilor – SURSE
SURSE Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”
16:06
Scandal în Coaliţie. PSD vrea ca Oana Ţoiu să explice votul României în favoarea Acordului Mercosur: „Să nu mai ia decizii pentru români”

Cele mai noi

Trimite acest link pe