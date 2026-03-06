Prima pagină » Știri » În ce zone din România va fi cel mai cald în orele următoare. Prognoza ANM pentru Gândul

În ce zone din România va fi cel mai cald în orele următoare. Prognoza ANM pentru Gândul

Cristian Lisandru
06 mart. 2026, 10:40, Știri
În ce zone din România va fi cel mai cald în orele următoare. Prognoza ANM pentru Gândul

Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică, valabilă până astăzi – 6 martie 2026 – la ora 20:00.

Informarea meteorologică vizează intensificări ale vântului și, totodată, ANM a emis și o avertizare de cod galben – tot pentru intensificări ale vântului – pentru zona Moldovei.

Meteorologul de serviciu al ANM, la solicitarea Gândul, a transmis cum va fi vremea la sfârșitul acestei săptămâni.

Valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior, în cea mai mare parte a țării.

  • Cerul va fi variabil, cu unele înnorări ziua, în estul teritoriului, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă. Noaptea va fi înnorat în regiunile sudice.
  • Pe parcursul zilei vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50-65 km/h în Moldova și în nordul Dobrogei.
  • Pe creșterile Carpaților de Curbură și Meridionali, rafalele vor fi de 60-65 km/h iar.
  • În rest, vântul va sufla dar și moderat.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 7 și 15 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 și -8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 4-6 grade în Dealurile de Vest. Dimineața, dar mai ales noaptea, pe arii restrânse va apărea și ceața.

Valorile termice se vor menține peste normalul perioadei”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Temperaturi în România, la ora 07:00

Cea mai scăzută temperatură din această dimineață, la ora 07:00, s-a înregistrat la Iezer. Au fost minus 6 grade Celsius, în timp ce la Miercurea Ciuc termometrele au arătat minus 5 grade.

  • La București, la aceeași oră, era 1 grad, iar cerul a fost parțial noros.
  • Nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a României, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.

Sursa – ANM

  • Au fost 0 grade la Arad și Timișoara, 4 grade la Craiova, 3 grade la Călărași, 6 grade la Constanța și 4 grade la Sulina.
  • S-au înregistrat 3 grade la Suceava și Botoșani, iar la Baia Mare și Cluj-Napoca au fost tot 0 grade Celsius.

Ceața și-a făcut simțită prezența la Timișoara, Drobeta-Turnu Severin, Reșița și Deva.

