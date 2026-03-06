Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică, valabilă până astăzi – 6 martie 2026 – la ora 20:00.

Informarea meteorologică vizează intensificări ale vântului și, totodată, ANM a emis și o avertizare de cod galben – tot pentru intensificări ale vântului – pentru zona Moldovei.

Meteorologul de serviciu al ANM, la solicitarea Gândul, a transmis cum va fi vremea la sfârșitul acestei săptămâni.

„Valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior, în cea mai mare parte a țării.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări ziua, în estul teritoriului, însă probabilitatea de ploaie va fi redusă . Noaptea va fi înnorat în regiunile sudice.

. Noaptea va fi înnorat în regiunile sudice. Pe parcursul zilei vor fi intensificări ale vântului , cu viteze de 50-65 km/h în Moldova și în nordul Dobrogei.

, cu viteze de 50-65 km/h în Moldova și în nordul Dobrogei. Pe creșterile Carpaților de Curbură și Meridionali, rafalele vor fi de 60-65 km/h iar.

În rest, vântul va sufla dar și moderat.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 7 și 15 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 și -8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 4-6 grade în Dealurile de Vest. Dimineața, dar mai ales noaptea, pe arii restrânse va apărea și ceața.

Valorile termice se vor menține peste normalul perioadei”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.

Temperaturi în România, la ora 07:00

Cea mai scăzută temperatură din această dimineață, la ora 07:00, s-a înregistrat la Iezer. Au fost minus 6 grade Celsius, în timp ce la Miercurea Ciuc termometrele au arătat minus 5 grade.

La București, la aceeași oră, era 1 grad, iar cerul a fost parțial noros.

Nu s-au înregistrat precipitații în nicio zonă a României, potrivit informațiilor publicate pe site-ul ANM.

Au fost 0 grade la Arad și Timișoara, 4 grade la Craiova, 3 grade la Călărași, 6 grade la Constanța și 4 grade la Sulina.

S-au înregistrat 3 grade la Suceava și Botoșani, iar la Baia Mare și Cluj-Napoca au fost tot 0 grade Celsius.

Ceața și-a făcut simțită prezența la Timișoara, Drobeta-Turnu Severin, Reșița și Deva.

