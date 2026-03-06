Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis o informare meteorologică, valabilă până astăzi – 6 martie 2026 – la ora 20:00.
Informarea meteorologică vizează intensificări ale vântului și, totodată, ANM a emis și o avertizare de cod galben – tot pentru intensificări ale vântului – pentru zona Moldovei.
Meteorologul de serviciu al ANM, la solicitarea Gândul, a transmis cum va fi vremea la sfârșitul acestei săptămâni.
„Valorile termice vor fi comparabile cu cele din intervalul anterior, în cea mai mare parte a țării.
Temperaturile maxime se vor situa în general între 7 și 15 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între -10 și -8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 4-6 grade în Dealurile de Vest. Dimineața, dar mai ales noaptea, pe arii restrânse va apărea și ceața.
Valorile termice se vor menține peste normalul perioadei”, a precizat meteorologul de serviciu al ANM, în exclusivitate pentru Gândul.
Cea mai scăzută temperatură din această dimineață, la ora 07:00, s-a înregistrat la Iezer. Au fost minus 6 grade Celsius, în timp ce la Miercurea Ciuc termometrele au arătat minus 5 grade.
Ceața și-a făcut simțită prezența la Timișoara, Drobeta-Turnu Severin, Reșița și Deva.
