Coșmarul românilor care stau la apartament. Cum se calculează, de fapt, întreținerea lunară

Pentru că vremea s-a răcit brusc, în multe orașe a început furnizarea de agent termic, astfel întreținerea dă bătăi de cap multor oameni.

Oficial, întreținerea plătită de cei care locuiesc la bloc este denumită ”cota de contribuție la cheltuielile imobilului, inclusiv pentru apă caldă, apă rece și căldură”. Mai exact, plata către un fond comun în care, pentru fiecare locuință, se achită o sumă lunară proporțională cu cota de proprietate sau cu numărul persoanelor care locuiesc în apartament.

Cum se calculează întreținerea la bloc

Întreținerea include și sume diferențiate de la o locuință la alta, în funcție de consum, în multe cazuri este contorizat, iar fiecare plătește pentru cât consumă.

Legea nr.196/2018 este cea care reglementează întreținerea la bloc și prevede clar că fiecare proprietar are obligația de a contribui la cheltuielile comune. În schimbul contribuției, locatarii au dreptul de a fi informați cu privire la modul de calcul al întreținerii, de a vedea documentele contabile și chiar de a face contestație dacă sumele de plată afișate sunt considerate a fi nejustificate.

Întreținerea la bloc se calculează plecând de la totalul cheltuielilor pe care le are blocul într-o lună: facturile pentru apă rece și caldă, curentul pentru spațiile comune, întreținerea liftului, salariul oamenilor de serviciu sau al administratorului, eventuale reparații sau fondul de reparații. Aici se mai adaugă și costurile variabile: consumul de apă individual sau cheltuielile de încălzire, dacă există sistem centralizat.

Dacă blocul dispune de lift, întreținerea acestuia se împarte între locatari, iar în unele asociații parterul plătește mai puțin sau chiar este scutit de această plată,

De obicei, sume de plată pentru întreținerea la bloc sunt afișate la avizier cu termen de plată timp de 20 de zile.

Recomandarea autorului: