Cu cât este plătită o oră de muncă suplimentară în 2025

În 2025, reglementările pentru orele suplimentare de muncă rămân clare. Când nu pot fi compensate cu timp liber, munca suplimentară trebuie plătită cu un spor semnificativ față de salariul de bază.

Din Codul Muncii și legislația actuală reiese ce procent minim se aplică, dar cuantumul exact depinde de salariul angajatului și de condițiile de muncă.

Ce prevede legea despre munca suplimentară

Potrivit Codului Muncii (art. 120 și art. 122), orice muncă prestată în afara duratei normale de lucru săptămânal este considerată muncă suplimentară.

În mod normal, orele suplimentare se compensează cu timp liber corespunzător, acordat în termen de 90 de zile calendaristice după efectuarea lor.

Dacă acest liber nu poate fi acordat, legea prevede obligativitatea plății sporului pentru acele ore suplimentare. Sporul minim este de 75% din salariul de bază, pentru orele lucrate peste program.

În cazul salariaților din sectorul public — funcționari, angajați plătiți din fonduri publice — regula este similară: dacă orele suplimentare nu pot fi compensate cu timp liber, acestea se plătesc cu un spor de minimum 75%. Pentru zile de repaus săptămânal sau sărbători legale, sporul este de 100%.

Dacă un angajat are un salariu de bază de 4.050 de lei brut pe lună – nivelul salariului minim brut garantat pentru 2025.

Dacă lucrează o oră suplimentară și în loc să primească un simplu tarif orar (echivalent cu norma de bază) primește spor de 75%, înseamnă că aceasta oră trebuie plătită cu cel puțin 1,75 × tariful orar normal.

De exemplu, dacă tariful normal brut este echivalent cu salariul brut împărțit la numărul mediu de ore pe lună, sporul va crește valoarea orei cu 75%.

Dacă angajatul lucrează în zile de repaus săptămânal sau sărbători legale, iar orele nu sunt compensate cu liber, sporul ar trebui să fie de 100%, adică plata dublei ore.

