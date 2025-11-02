Prima pagină » Social » Momente de groază pentru 90 de călători. Un bărbat a fost lovit mortal de tren

02 nov. 2025, 17:58, Social
Scene de groază într-o gară din județul Argeș. Un bărbat aflat pe calea ferată și-a pierdut viața pe loc după ce a fost lovit din plin de un tren care avea 90 de pasageri. Evenimentul tragic s-a produs între gara Pătroaia și gara Leordeni la Baloteasca.

Accidentele feroviare continuă sa facă victime. În această după-amiază, între gara din comuna Pătroaia și comuna Leordeni din județul Argeș, un tren a lovit din plin o persoană aflată pe calea ferată. În urma impactului, bărbatul a fost decapitat, pierzându-și viața pe loc. La bordul trenului se aflau 90 de călători care nu a avut nevoie de îngrijri medicale.

La fața locului, echipajele operative au identificat o persoană de sex masculin pentru care nu s-a mai putut face nimic. Zona accidentului a fost izolată iar traficul feroviar a fost întrerupt până la finalizarea cercetărilor. Organele competente investighează acum cum s-a întâmplat tragicul eveniment, urmând să stabilească cum a ajuns bărbatul decedat pe calea ferată.

„În cursul acestei după-amiezi, polițiștii din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi Argeș au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană a fost lovită de tren. Din primele cercetări s-a stabilit că un bărbat, a cărui identitate nu a fost stabilită până la acest moment, a fost lovit de un tren de călători care circula pe relația București-Pitești, aflat în deplasare, între stațiile CF Pătroaia și Leordeni, rezultând decesul bărbatului. Cercetările continuă, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care evenimentul a avut loc. Pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor, în cauză urmează să fie întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, conform art. 192 din Codul Penal”, a transmis IPJ Argeș.

