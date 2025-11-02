Ce pensie va încasa un pensionar cu 40 de ani de vechime în muncă și un salariu de 5.000 de lei brut

Iată o simulare de calcul pentru pensia unui cetățean român care are 40 de ani de vechime în muncă și un salariu de 5.000 de lei brut. Pensia publică românească este calculată în funcție de o formulă care cuprinde numărul total de puncte acumulate acumulate în funcție de vechime și valoarea punctului de referință (VPR).

Pentru a calcula pensia publică din România, se va utiliza o formulă simplă: Număr total de puncte × Valoarea punctului de referință (VPR). Numărul total de puncte se referă la punctele de pensie acumulate de-a lungul întregii cariere. De la un an la altul se vor adăuga puncte, acestea fiind influențate de contribuțiile realizate de cetățeanul în cauză. Pentru calcul se va lua în considerare raportul dintre salariul brut al persoanei și salariul mediu brut pe economie din fiecare lună lucrată.

Legea arată că valoarea punctului de referință (VPR) este de 81 de ani, de la 1 septembrie 2024.

Ce pensie încasezi dacă ai 40 de ani de muncă și un salariu brut de 5.000 de lei

Persoana care dorește să beneficieze de pensia pentru limita de vârstă trebuie să îndeplinească două criterii. În primul rând, să aibă vârsta standard de pensionare (65 ani – bărbat; 63 ani – femeie). De asemenea, trebuie să aibă stagiul complet de cotizare de 35 de ani.

Pensia pentru limita de vârstă nu poate fi atinsă de cei care au contribuit mai puțin de 15 ani. Totuși, pot primi indemnizație socială pentru pensionari, dacă sunt îndeplinite condițiile stipulate de legislație.

Avem următoarele date pentru calcularea pensiei:

40 de ani de vechime în câmpul muncii;

salariu brut de 5.000 de lei (în medie);

contribuții fără întreruperi;

se ia în calcul o valoare orientativă pentru un salariu mediu brut pe economie, din ultimii ani: 6.500 de lei;

se face raportul dintre cele două salarii: 5.000 / 6.500 = 0,77 puncte de pensie pe an.

În acest sens, se aplică formula de calcu: Număr total de puncte × Valoarea punctului de referință (VPR).

0,77 puncte de pensie pe an × 40 de ani de vechime = 30,8 puncte de pensie.

30,8 × 81 lei = 2.494,8 lei pe lună.

Valoarea pensiei poate fi modificată de creșterile VPR, de anii necontributivi asimilați și de bonusurile pentru vechime, scrie Playtech.

Sursă foto: Shutterstock