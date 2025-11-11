Desertul toamnei recomandat de Mihaela Bilic. Gust bogat și sărac în calorii

Medicul nutriționist Mihaela Bilic recomandă ca desert sănătos de toamnă dovleacul copt. Bogat în gust și sărac în calorii, el este ideal atât pentru persoanele care vor să își mențină silueta, cât și pentru cele cu diabet.

În plin sezon al toamnei, dovleacul rămâne unul dintre alimentele preferate ale românilor, iar medicul nutriționist Mihaela Bilic îl recomandă nu doar pentru gustul plăcut, ci și pentru beneficiile pe care le oferă.

Beneficiile dovleacului copt

Specialista a explicat că dovleacul copt este desertul ideal al celor care vor să aibă grijă de siluetă, dar și de sănătate.

O felie de dovleac de 200 de grame conține aproximativ 80 de calorii – echivalentul unei felii de pâine – însă fără fructoză care să afecteze greutatea corporală. Dovleacul copt este recomandat persoanelor care simt poftă de dulce, dar doresc să evite alimentele bogate în zahăr.

„Care e dulcele de sezon? Dovleacul! O felie de dovleac de 200 g are 80 cal, la fel ca o felie de pâine! Chiar dacă pare dulce, nu îngrașă și nici fructoză care să ne pună în pericol silueta nu conține.

Într-o felie de dovleac avem 4 mg provitamina A, adică dublul rației zilnice, 450 mg potasiu, 2 mg fier și 3 g fibre. Are mult magneziu, care ameliorează dispoziția și dă stare de bine prin conținutul de acid folic, vitamine din grupul B și glucide cu absorbție lentă”, explică Mihaela Bilic, pe Instagram.

Dovleacul copt, desertul ideal pentru diabetici

„O felie de dovleac copt cu un strop de scorțișoară satisface nevoia de dulce și este desertul ideal pentru cei cu diabet sau aflați la cură de slăbire. Iar conținutul mare de fibre contribuie la echilibrul intestinal și ne ajută să ne săturăm!”, explică medicul nutriționist.

