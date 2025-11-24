Prima pagină » Social » Distrigaz Sud taie gazul. Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 al Capitalei rămân fără gaze naturale

24 nov. 2025, 12:00, Social
Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, întrucât compania Distrigaz Sud a fost nevoită să întrerupă furnizarea din cauza unui incident la instalaţia care alimentează imobilul. Iată ce condiţii trebuie îndeplinite pentru realimentarea imobilului.

Potrivit agenției news.ro, alimentarea cu gaze naturale va fi reluată după ce clienţii vor contracta un operator economic autorizat pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei. În egală măsurăm, trebuie să transmită societăţii de gaze documentele justificative întocmite de către respectivul operator.

Întrerupere a alimentării cu gaz din motive de securitate

Distrigaz Sud Reţele precizează că a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale a instalaţiei comune de utilizare care alimentează imobilul situat pe strada Năsăud nr. 77, bloc  3, scara C, din sectorul 5 al municipiului Bucureşti, din cauza unui incident produs la instalaţia respectivă.

„Pentru asigurarea condiţiilor de securitate, Distrigaz Sud Reţele a fost nevoită să întrerupă temporar alimentarea cu gaze naturale începând din 23 noiembrie 2025, de la ora 00:38. Ca urmare a acestei întreruperi neprevăzute sunt afectaţi 128 de clienţi casnici şi non casnici alimentaţi prin intermediul acestei instalaţii comune de utilizare”, precizează sursa citată.

Distrigaz Sud Reţele informează că a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecţiunilor instalaţiei de utilizare.

Clienții afectați trebuie să contracteze un operator economic autorizat ANRE

Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele. Conform reglementărilor elaborate şi aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare. De asemenea, trebuie transmise către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

„După reluarea alimentării cu gaze naturale, în cazul în care clienţii simt miros de gaze, sunt rugaţi să apeleze Centrul de Apeluri şi Depanaj Urgenţe Gaze la numerele de telefon: 021 9281, 031 9031 sau 0800 877 778, să aerisească imediat încăperea, să nu provoace scântei, să nu acţioneze întrerupătoarele electrice, să nu folosească aparatele electrocasnice şi, dacă este posibil, să închidă robinetul de alimentare cu gaze naturale”, mai punctează reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele.

