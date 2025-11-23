Prima pagină » Actualitate » Un bărbat din Câmpulung care făcea focul în casă, cu gunoaie, a fost evacuat de pompieri, împreună cu cei trei câini. Vecinii au sunat la 112

Un bărbat din Câmpulung care făcea focul în casă, cu gunoaie, a fost evacuat de pompieri, împreună cu cei trei câini. Vecinii au sunat la 112

Luiza Dobrescu
23 nov. 2025, 14:40, Actualitate
Galerie Foto 5

Un om şi trei câini fumurii, care au fost cândva albi, au fost scoşi din casă de pompierii argeşeni, după ce aceştia au fost alertaţi de nişte localnici că vecinul lor arde gunoaie în casă ca să se încălzească, iar din interior iese un fum negru. 

Vezi galeria foto
5 poze

Un căutător prin gunoaie, din Câmpulung, s-a trezit duminică dimineaţa cu pompierii peste el, care au spart uşa, după ce vecinii alertaţi au sunat de mai multe ori la 112 pentru că din casa în care locuieşte ieşea un fum negru.

Echipajele ISU l-au găsit pe bărbat în locuinţă, în timp ce arunca gunoaiele strânse într-un godin, fără burlan, într-o mizerie de nedescris, în jur.

Când a fost scos din casă, bărbatul era însoţit de cei trei câini ai săi, care erau la fel de negri ca şi stăpânul, din cauza fumului emanat de la gunoiul ars.

Ca şi când nu l-ar fi afectat cu nimic mediul toxic din care tocmai a fost scos de pompierii argeşeni, bărbatul şi-a aprins o ţigară.

Autorităţile îl ţin sub supraveghere, însă nu pot lua nicio măsură împotriva acestuia, din cauză că acesta refuză să fie instituţionalizat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Incendiu puternic la un bloc din București. 15 victime au ajuns la spital. Care este starea lor

Elevii și personalul unui liceu din București, evacuați după ce a fost sesizat miros de gaze. Distrigaz intervine pentru remedierea avariei

Citește și

INEDIT Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
22:59
Elon Musk, mai în formă decât LeBron James și mai inteligent decât Leonardo da Vinci. Miliardarul, laudat de Grok, chatbotul AI creat de el
EVENIMENT Cutremur în Vrancea. După doar două zile, un nou seism a zguduit România
18:26
Cutremur în Vrancea. După doar două zile, un nou seism a zguduit România
FOTO Imaginea virală dintr-un tramvai Imperio nou din București, de pe Linia 32. Cum a putut să intre un călător în transportul public
17:05
Imaginea virală dintr-un tramvai Imperio nou din București, de pe Linia 32. Cum a putut să intre un călător în transportul public
De când liderii USR au ajuns să fie chiar ei „penali în funcții publice”, sloganul partidului s-a schimbat peste noapte. Clotilde Armand, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă defilează acum cu sloganul “Fără mafii”
16:38
De când liderii USR au ajuns să fie chiar ei „penali în funcții publice”, sloganul partidului s-a schimbat peste noapte. Clotilde Armand, Vlad Voiculescu și Cătălin Drulă defilează acum cu sloganul “Fără mafii”
CONTROVERSĂ Patronii Bitdefender, cei mai generoși donatori ai lui Nicușor Dan, dau afară 150 de angajați. Măriuca și Ioan Talpeș au finanțat cu 1,5 milioane de lei candidaturile actualului președinte
16:36
Patronii Bitdefender, cei mai generoși donatori ai lui Nicușor Dan, dau afară 150 de angajați. Măriuca și Ioan Talpeș au finanțat cu 1,5 milioane de lei candidaturile actualului președinte
ȘTIINȚĂ Un nou studiu arată că părul cărunt apare când organismul distruge celulele predispuse la cancer
16:10
Un nou studiu arată că părul cărunt apare când organismul distruge celulele predispuse la cancer
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Cancan.ro
O fată de 12 ani a murit după ce profesoara a obligat-o să facă 100 de genuflexiuni, drept pedeapsă pentru că a întârziat. Ce a pățit seara micuța
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Click
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Cancan.ro
Moartea misterioasă a unei femei din Vaslui. A fost găsită fără un membru și vecinii ei au o ipoteză înfricoșătoare
Ce se întâmplă doctore
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Structura creierului se schimbă dramatic pe măsură ce îmbătrânim, arată un studiu
TEHNOLOGIE Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
23:40
Pas important în era tehnologiei. Iubitele robot pe cale să devină realitate
LIVE 🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
23:21
🚨 Pace în Ucraina. UE propune propria versiune de pace în locul celei americane. Europa îl cheamă pe Putin înapoi în G8 ca parte a unui plan de pace
GALERIE FOTO Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
22:40
Cele mai bune locuri de făcut poze de Crăciun în București
ASTRONOMIE Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
22:26
Imagini NASA cu cometa în jurul căreia s-au învârtit numeroase conspirații. S-a dovedit că nu este nici navă extraterestră, nici satelit artificial
ACTUALITATE Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
22:05
Daniel Băluță a vizitat cartierul din București uitat de lume: „Oamenii de aici trăiesc în condiții pe care le-am crezut de domeniul trecutului”
FLASH NEWS Bolojan amenință: „Dacă predomină atacurile și jignirile, e greu ca după alegeri lucrurile să fie bine”
21:46
Bolojan amenință: „Dacă predomină atacurile și jignirile, e greu ca după alegeri lucrurile să fie bine”