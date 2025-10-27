Somptuoasa Catedrală a Mânturii Neamului a fost locația de o simbolistică aparte aleasă de doi tineri din Maramureș pentru a-și oficia logodna. Inedita cerere în căsătorie a avut loc duminică, imediat după slujba de sfințire a picturii.

Măriuca și David sunt doi tineri din județul Maramureș care s-au logodit, momentul emoționant fiind transmis la postul de televiziune Trinitas TV.

David s-a așezat în genunchi și a făcut marele anunț

Duminică, 26 octombrie, a avut loc grandioasa ceremonie de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române au oficiat slujba la care a asistat un public impresionant, format din 10.000 de pelerini și 2.500 de invitați oficiali, inclusiv președintele Nicușor Dan, premierul și membrii Casei Regale

La finalul slujbei de sfințire a picturii a Catedralei Naționale, a avut loc un moment neașteptat, transmis de Trinitas TV, TV. David, un tânăr din Săliștea de Sus îmbrăcat într-un frumos costum popular, și-a cerut în căsătorie iubita, Măriuca, la rândul ei într-un costum popular, din Dragomirești, pe treptele catedralei.

Vizibil tulburat, tânărul s-a așezat în genunchi, a scos inelul și i-a adresat iubitei sale întrebarea. Măriuca nu a stat pe gânduri și a răspuns instantaneu DA. Momentul a fost surprins de camerele Trinitas TV.

„Am venit să mă rog pentru mine, pentru familia mea, pentru toată lumea, să îi declar dragostea mea iubitei mele, și să te întreb dacă vrei să fii soția mea”, a declarat David. La final, cei doi s-au sărutat și s-au îmbrățișat.

Cine sunt Măriuca și David

David este originar din Săliștea de Sus (Maramureș), iar aleasa sa este din Dragomirești, tot din Maramureș. Măriuca lucrează în cadrul MAI, fiind agent de poliție. În plus, este și studentă la Facultatea de Drept din București.

„Felicitări fratelui meu, care a început un nou capitol în viață într-un mod foarte original, într-o zi atât de specială! Totul s-a potrivit perfect! Sunt foarte fericit și mândru de tine! 💪”, sună urarea primită de David de la fratele lui.

Foto: Trinitas TV

