Prima pagină » Social » Doi tineri s-au logodit imediat după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Cine sunt David și Măriuca

Doi tineri s-au logodit imediat după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Cine sunt David și Măriuca

27 oct. 2025, 12:15, Social
Doi tineri s-au logodit imediat după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Cine sunt David și Măriuca

Somptuoasa Catedrală a Mânturii Neamului a fost locația de o simbolistică aparte aleasă de doi tineri din Maramureș pentru a-și oficia logodna. Inedita cerere în căsătorie a avut loc duminică, imediat după slujba de sfințire a picturii.

Măriuca și David sunt doi tineri din județul Maramureș care s-au logodit, momentul emoționant fiind transmis la postul de televiziune Trinitas TV.

David s-a așezat în genunchi și a făcut marele anunț

Duminică, 26 octombrie, a avut loc grandioasa ceremonie de sfințire a picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Patriarhul Ecumenic Bartolomeu și Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române au oficiat slujba la care a asistat un public impresionant, format din 10.000 de pelerini și 2.500 de invitați oficiali, inclusiv președintele Nicușor Dan, premierul și membrii Casei Regale

La finalul slujbei de sfințire a picturii a Catedralei Naționale, a avut loc un moment neașteptat, transmis de Trinitas TV, TV. David, un tânăr din Săliștea de Sus îmbrăcat într-un frumos costum popular, și-a cerut în căsătorie iubita, Măriuca, la rândul ei într-un costum popular, din Dragomirești, pe treptele catedralei.

Vizibil tulburat, tânărul s-a așezat în genunchi, a scos inelul și i-a adresat iubitei sale întrebarea. Măriuca nu a stat pe gânduri și a răspuns instantaneu DA. Momentul a fost surprins de camerele Trinitas TV.

„Am venit să mă rog pentru mine, pentru familia mea, pentru toată lumea, să îi declar dragostea mea iubitei mele, și să te întreb dacă vrei să fii soția mea”, a declarat David. La final, cei doi s-au sărutat și s-au îmbrățișat.

Cine sunt Măriuca și David

David este originar din Săliștea de Sus (Maramureș), iar aleasa sa este din Dragomirești, tot din Maramureș. Măriuca lucrează în cadrul MAI, fiind agent de poliție. În plus, este și studentă la Facultatea de Drept din București.

Foto: Trinitas TV

„Felicitări fratelui meu, care a început un nou capitol în viață într-un mod foarte original, într-o zi atât de specială! Totul s-a potrivit perfect! Sunt foarte fericit și mândru de tine! 💪”, sună urarea primită de David de la fratele lui.

Foto: Trinitas TV

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

La final de zi – Gândul oamenilor simpli despre Sfințirea Catedralei. Cum au trăit miile de enoriași MIRACOLUL de pe esplanadǎ, în umbra politicienilor și a vedetelor. Smeriți și cu ochii spre cer: „Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ajutat să o vedem gata”

CTP răspunde întrebării „la ce e bună Catedrala”: „Nu cred, dar încerc să înțeleg. Religia este o DICTATURĂ”

Citește și

Gândul de Vreme Cum va fi vremea azi, unde va ploua și unde apar ninsorile. ANM, pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde, treptat, întreaga țară”
09:30
Cum va fi vremea azi, unde va ploua și unde apar ninsorile. ANM, pentru Gândul: „Nebulozitatea va cuprinde, treptat, întreaga țară”
VIDEO EXCLUSIV Centru spa de LUX la Palatul lui Ceaușescu. Un milion de piese de mozaic s-au folosit pentru spațiul în care se află piscina interioară din Primăverii
05:00
Centru spa de LUX la Palatul lui Ceaușescu. Un milion de piese de mozaic s-au folosit pentru spațiul în care se află piscina interioară din Primăverii
CONTROVERSĂ CTP răspunde întrebării „la ce e bună Catedrala”: „Nu cred, dar încerc să înțeleg. Religia este o DICTATURĂ”
14:28
CTP răspunde întrebării „la ce e bună Catedrala”: „Nu cred, dar încerc să înțeleg. Religia este o DICTATURĂ”
VIDEO Victor Ponta, prezent la Sfințirea Picturii Catedralei Neamului, salută construirea lăcașului: „Intrăm și noi în rândul tuturor celorlalți”
13:12
Victor Ponta, prezent la Sfințirea Picturii Catedralei Neamului, salută construirea lăcașului: „Intrăm și noi în rândul tuturor celorlalți”
CONTROVERSĂ Chiar în ziua sfințirii, Maurice Munteanu lansează un atac dur la adresa proiectului Catedralei Mântuirii Neamului: „Un nou templu al aroganței, în oglindă cu Casa Poporului”
11:51, 26 Oct 2025
Chiar în ziua sfințirii, Maurice Munteanu lansează un atac dur la adresa proiectului Catedralei Mântuirii Neamului: „Un nou templu al aroganței, în oglindă cu Casa Poporului”
Mediafax
Peiu: Bomba de sub scaunul UE: împrumuturi colosale în valoare de 900 de miliarde de euro
Digi24
Reacția cinică a lui Lavrov la întrebarea dacă Rusia a încălcat Memorandumul din 1994 prin care se angaja să nu atace Ucraina
Cancan.ro
Aurelian Temișan are interzis să apară la TV cu fina Andreea Bălan! Antena 1 le-a pus stop colaborării
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Adevarul
Șansa istorică de care România refuză să profite: „Un proiect de asemenea magnitudine ar aduce putere”
Mediafax
Elon Musk controlează două treimi din sateliții activi de pe orbită
Click
Câți ani de închisoare riscă Artanu, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Digi24
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă” Burevestnik
Cancan.ro
GESTUL lui Nicușor Dan în fața mulțimii, când a ajuns la Catedrala Mântuirii Neamului. A fost singurul care a făcut asta!
Ce se întâmplă doctore
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul SUV chinezesc este „cea mai bună versiune de bază de pe piață” - VIDEO
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Descopera.ro
Ce a pățit un adolescent după ce a înghițit aproape 200 de magneți
POLITICĂ Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie”
13:46
Iisus a transmis un mesaj lui PF Daniel, prin versurile lui Mircea Dinescu: „Preafericite, iartă-mă că ieri/n-am vrut să vin la tine în odaie”
METEO Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol”
13:39
Elena Mateescu, șefa ANM, face anunțul despre cum va fi iarna lui 2025. De ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol”
EXTERNE China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
13:38
China îi cere Ursulei von der Leyen „să trateze problema pământurilor rare cu prudență“. Declaraţiile preşedintei CE care au deranjat Beijingul
ECONOMIE Planul ANAF de a strânge mai mulți bani din accizele majorate pe băuturi a eșuat. 30–40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne NETAXAT
13:32
Planul ANAF de a strânge mai mulți bani din accizele majorate pe băuturi a eșuat. 30–40% din consumul de băuturi spirtoase rămâne NETAXAT
POLITICĂ Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România”
13:22
Ciolacu îl atacă pe Bolojan: „Nu ai avut nicio logică, doar o bătălie prin care să arăți că ești tu Sfântul Gheorghe și SALVEZI România”
ULTIMA ORĂ „Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, anunţă Kremlinul
13:15
„Apropierea spirituală” a Phenianului cu Moscova. Vladimir Putin o primeşte pe şefa diplomaţiei nord-coreene Choe Son Hui, anunţă Kremlinul