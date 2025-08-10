Prima pagină » Social » Dosarul 10 august| Sute de persoane sunt așteptate în Piața Victoriei: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026”

Dosarul 10 august| Sute de persoane sunt așteptate în Piața Victoriei: „Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026”

10 aug. 2025, 10:41, Știri
Dosarul 10 august| Sute de persoane sunt așteptate în Piața Victoriei:
Se împlinesc 7 ani de la protestul diasporei din 10 august 2018, când jandarmii au intervenit cu violență, iar 400 de persoane au fost rănite, printre care o victimă a murit. Comunitatea „Corupția ucide” a anunțat organizarea unui protest în Piața Victoriei, duminică, la ora 19.00, față de tergiversarea dosarului, care în octombrie 2026 s-ar putea prescrie. 
Evenimentul organizat de „Corupția ucide” cu tema Ne-au bătut. Ne-au gazat. Faptele se prescriu în 2026, rememorează pe scurt ce s-a întâmplat în seara zilei de 10 august 2018, când sute de mii de oameni au ieșit în stradă împotriva corupției, abuzului de putere și asaltului împotriva Justiției Independente.
Răspunsul statului?
Gaze lacrimogene, tunuri cu apă, violență nejustificată.
Peste 400 de răniți, printre care și jurnaliști, copii, trecători.
Printre victime, Ilie Gâzea, care a murit din cauza intoxicației cu gaz la câteva zile distanță.
În 2022, procurorii au stabilit că intervenția Jandarmeriei a fost nejustificată. Cu toate acestea, dosarul a fost tergiversat ani la rând. În octombrie 2026, dacă nu se face dreptate, va interveni prescripția răspunderii penale, iar cei vinovați vor scăpa nepedepsiți”, mai menționează organizatorii.

Protest de amploare pe 10 august 2018

Zeci de mii de oameni au protestat, în 10 august 2018, în Piaţa Victoriei faţă de măsurile luate de Guverul condus atunci de Viorica Dăncilă. La un moment dat, manifestările au devenit violente, iar forţele de ordine au fost acuzate că au intervenit abuziv, fiind deschis ulterior un doar penal care vizează aceste fapte.

Citește și

POLITICĂ Un deputat PSD amenință cu moțiune de cenzură: „Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele”
13:54
Un deputat PSD amenință cu moțiune de cenzură: „Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele”
GALERIE FOTO Vizita președintelui din Republica Moldova, în presa de peste Prut: „Nicușor Dan, servicii electorale pentru Maia Sandu”
13:03
Vizita președintelui din Republica Moldova, în presa de peste Prut: „Nicușor Dan, servicii electorale pentru Maia Sandu”
OPINIE Pastila lui Cristoiu: Cu cinci zile înainte de întâlnirea din Alaska, liderii occidentali pledează pentru continuarea Războiului din Ucraina!
11:39
Pastila lui Cristoiu: Cu cinci zile înainte de întâlnirea din Alaska, liderii occidentali pledează pentru continuarea Războiului din Ucraina!
POLITICĂ USR, apel către PSD să participe la actul de guvernare: „E nevoie să adoptăm cât mai rapid pachetul II”
11:21
USR, apel către PSD să participe la actul de guvernare: „E nevoie să adoptăm cât mai rapid pachetul II”
REACȚIE Reacția unui senator USR, după ce PSD Iași acuză Guvernul că nu dă bani pentru A7 și A8: Unii pesediști sunt precum un piroman
18:27
Reacția unui senator USR, după ce PSD Iași acuză Guvernul că nu dă bani pentru A7 și A8: Unii pesediști sunt precum un piroman
REACȚIE Avocatul Toni Neacșu desființează proiectul Guvernului privind pilonul II de pensie: „La loc comanda”
17:58
Avocatul Toni Neacșu desființează proiectul Guvernului privind pilonul II de pensie: „La loc comanda”
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
Cancan.ro
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: 'Nu mai are nici 40 de
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri”
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Mirabela Grădinaru, umilită de o cântăreață: 'E o 😲'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce oră să MĂNÂNCI ca să SLĂBEȘTI cu succes? Oamenii de știință au răspunsul!
Capital.ro
O tragedie cutremură lumea sportului. Au murit două legende la doar o zi diferență. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
Evz.ro
Emma Thompson spune că a fost „agățată” de Donald Trump
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
FOTO Ce fotografie au postat cei doi bărbați înainte să-și piardă viața în tragedia aviatică de la Arad
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Ce este sindromul Stendhal: Afecțiunea ciudată în care atacurile de panică se întâlnesc cu arta
ACTUALITATE Care sunt cele două ipoteze în cazul prăbușirii avionului de agrement de la Arad
13:58
Care sunt cele două ipoteze în cazul prăbușirii avionului de agrement de la Arad
EXTERNE Kate Middleton cântărește sub 40 de kilograme!? Îngrijorări în Familia Regală, la 6 luni după ce Prințesa de Wales a anunțat că are cancer
13:38
Kate Middleton cântărește sub 40 de kilograme!? Îngrijorări în Familia Regală, la 6 luni după ce Prințesa de Wales a anunțat că are cancer
ULTIMA ORĂ Se aprind spiritele înainte de ÎNTREVEDEREA Trump – Putin. Liderii europeni, ochi și urechi înaintea întâlnirii istorice / Reacții și scenarii
13:20
Se aprind spiritele înainte de ÎNTREVEDEREA Trump – Putin. Liderii europeni, ochi și urechi înaintea întâlnirii istorice / Reacții și scenarii
HOROSCOP Cele 3 zodii care au parte de noi începuturi, în săptămâna 11–17 august 2025. Explorează un alt drum al carierei și au revelații
12:49
Cele 3 zodii care au parte de noi începuturi, în săptămâna 11–17 august 2025. Explorează un alt drum al carierei și au revelații
ACTUALITATE Evoluția vânzărilor imobiliare în România. Ce urmează după bula generată de majorarea TVA
12:48
Evoluția vânzărilor imobiliare în România. Ce urmează după bula generată de majorarea TVA
ULTIMA ORĂ Banca elvețiană UBS, ZGUDUITĂ de o nouă investigație asupra conturilor naziste. Arhivele Credit Suisse, luate la puricat / Despăgubirile sunt uriașe!
12:26
Banca elvețiană UBS, ZGUDUITĂ de o nouă investigație asupra conturilor naziste. Arhivele Credit Suisse, luate la puricat / Despăgubirile sunt uriașe!