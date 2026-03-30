Două fetițe de 4 și 5 ani au dispărut fără urmă în Mureș. O dubă suspectă cu numere de Bulgaria ar fi fost văzută la fața locului

Panică în localitatea Târnăveni din județul Mureș, unde două copile, în vârstă de 4, respectiv 5 ani, au dispărut duminică, la prânz din fața casei. Zeci de polițiști și voluntari au verificat zona toată noaptea în căutarea celor două fetițe, însă minorele sunt de negăsit. Familiile sunt disperate, iar autoritățile au indicii că ar putea fi vorba de un caz de răpire, transmite Observator.

Dispariția celor două minore, Rebeca și Melisa, a fost sesizată duminică la orele 14:00, de către familiile lor, care au observat că acestea nu mai sunt la locul de joacă. Autoritățile s-au mobilizat, iar căutările au scos la iveală doar obiectele lor de joacă, două găletușe, abandonate pe un câmp din apropiere. De asemnea, localnicii ar fi văzut microbuze suspecte în zonă, în special o dubă cu număr de înmatriculare de Bulgaria.

Autoritățile și întreaga comunitate s-au mobilizat pentru găsirea fetițelor

Polițiștii și mai mulți voluntari au demarat o operațiune amplă de căutare cu drone și câini de urmă.

„La ora 17 m-a sunat cuscra să vin că a dispărut Rebeca. Vă daţi seama că sunt bunică, am venit de îndată. Am căutat-o peste dealuri până acum. Unde să o mai caut?”, a spus bunica uneia dintre fete, potrivit Observator.

„Probabil le-a luat cineva”

Comunitatea este revoltată de dispariția micuțelor. Dronele și căutarea autorităților nu au scos la iveală absolut niciun indiciu, referitor la soarta celor două copile.

„Am făcut ce am putut şi noi, copilele nu sunt nicăieri. Probabil le-a luat cineva că nu se putea să le muşte un câine sau să le tragă. Era ceva, se vedea, un papuc, o haină…”, au spus oamenii, potrivit sursei citate.

Peste 140 de camere de supraveghere sunt verificate pentru a depista orice indiciu, care ar putea duce la găsirea fetițelor. Totodată, primarul Sorin Megheșan speră ca analiza traficului din zonă să ofere informații relevante.

Anunțul Poliției

Fetița de 5 ani are părul negru, creț, prins în coadă și e îmbrăcată cu o rochiță, alb cu roșu. Cea mai mică e tot brunetă, are două codițe și e îmbrăcată cu o bluză roșie și o pereche de colanți roz deschis. Autorităţile au trimis şi mesaje RO-ALERT cu semnalmentele fetiţelor.