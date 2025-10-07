După ce un livrator din Bangladesh a fost insultat și agresat fizic de către un tânăr extremist, o studentă la medicină din Camerun, stabilită în București, a fost refuzată de o șoferiță de ridesharing.

Studenta a făcut imediat reclamație în aplicația de ridesharing pentru că a fost insultată pe criterii rasiale și refuzată să fie transportată la destinație. Șoferița

Studenta a filmat incidentul

Mai jos este conversația întreagă:

– De ce?

– Pentru că nu vreau să vă iau.

– Da? ok.

– Puteți să anulați cursa, vă rog?

– Nu pot decât după 5 minute să anulez.

– Și ce pot să fac acum? Nu vreți să anulați și eu nu pot să plec?

– Aștept 5 minute și vă anulez eu.

– Eu trebuie să aștept 5 minute?

– Sau îmi anulați! Anulați-l.

– Nu pot să anulez. Dacă eu anulez, eu trebuie să plătesc, nu știți asta?

– Du-te …… Ai invadat România! Ăi și ce m…. cauți tu în România? N…. ….u!

– Unde e educația ta?

Cine este studenta de culoare, refuzată de o șoferiță româncă

Studenta, pe nume Cindy Joyce Tenesso, care trăiește în România de mai mulți ani, spune că se simte umilită și nedorită într-o țară pe care o consideră „acasă”.

„Știi, eu sunt din Franța și în țara mea toți sunt negri, chinezi sau japonezi, nu contează de unde sunt. Nu mă simt bine. Eu sunt aici de mult. Pentru mine România este casa mea și acum nu este ok, nu mă simt bine, nu mă simt binevenită. Nu mă simt ok, nu cred că este ok așa. Nu are importanță culoarea pielii, eu sunt la fel ca altă fată”, a declarat studenta pentru Digi24.

Compania de ridesharing a luat „măsuri imediate”, luând legături cu tânăra de culoare pentru a-i transmite scuze. Compania a precizat că nu tolerează asemenea comportamente din partea șoferilor.

Ce spune Codul Penal despre discriminarea rasială

În România, discriminarea rasială și incitarea la ură pe criterii rasiale sunt infracțiuni pedepsite. Infracțiunile de incitare la ură sau discriminare (Art. 369 Cod Penal) pedepsesc incitarea publicului la ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane, inclusiv pe criterii de rasă sau origine etnică.

Manifestările de rasism (Art. 362 Cod Penal, care include și rasismul) împiedică exercitarea drepturilor cetățenești pe criterii rasiale. Acestea se pot pedepsi și cu ÎNCHISOAREA.

„Incitarea publicului, prin orice mijloace, la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei categorii de persoane sau împotriva unei persoane pe motiv că face parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen, orientare sexuală, opinie ori apartenenţă politică, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă”.

Sursa Video: Digi24

