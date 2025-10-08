Prima pagină » Social » După ce a intrat în faliment, o veche fabrică din România renaște. Ce va fi construit printr-un parteneriat internațional

08 oct. 2025, 13:43, Social
O veche fabrică din România prinde din nou contur după faliment. Fosta platformă industrială Solventul din Timișoara va fi transformată într-o zonă mixtă de servicii și locuințe. Proiectul urmărește dezvoltarea urbană.

Transformarea platformei Solventul va fi realizată pe o suprafață de aproape 45 de hectare și vizează dezvoltarea urbană și durabilă și integrarea unor spații comerciale, birouri, zone verzi și servicii publice, cu un impact direct asupra comunității locale. Proiectul se va realiza prin colaborarea dintre Nhood România și Reuben Brothers, doi importanți jucători în domeniul imobiliar la nivel global și european.

O veche fabrică prinde viață

Terenul care a rămas disponibil după falimentul fabricii a fost considerat strategic, iar proiectul actual are ca scop revitalizarea printr-un concept urban modern care va integra spații rezidențiale, comerciale și de birouri.

„Platforma Solventul are potențialul de a deveni un reper de regenerare urbană nu doar pentru Timișoara, ci pentru întreaga regiune. Împreună vom construi un spațiu vibrant, unde comunitatea locală să se poată bucura de o calitate a vieții mai bună, având la dispoziție zone rezidențiale, spații de lucru și locuri de întâlnire, dar care păstrează totodată tradiția locală. Ne dedicăm pe deplin reușitei acestui demers și avem încredere că vom găsi în Primăria Municipiului Timișoara, în Consiliul Județean Timiș și în celelalte autorități implicate parteneri publici de încredere, preocupați, înainte de toate, de dezvoltarea armonioasă a zonei de vest a orașului, alături de restul Timișoarei”, a declarat Carmen-Adriana Oțelea (Korșinszki), CEO Reuben Brothers România. Potrivit BZI.ro.

O nouă fabrică ecologică în România

Se va construi și o importantă fabrică ecologică în România. Rockwool Group, cel mai mare producător mondial de produse de tip vată minerală bazaltică, demarează construcția unei noi unități de producție de vată minerală bazaltică la Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. Noua unitate ecologică va avea o capacitate de 75.000 de tone anual.

