Cele 2 electrocasnice care nu trebuie băgate niciodată în aceeași priză. Puțini români știu acest lucru

Te-ai întrebat vreodată care sunt cele două aparate electrocasnice care nu ar trebui băgate niciodată în aceeași priză? Odată conectate împreună la aceeași sursă de alimentare cu energie electrică, ar putea să crească riscul apariției unui incendiu. Deși au devenit două electrocasnice esențiale în gospodărie, nu ar trebui să fie conectate la curent în același loc.

Există o multitudine de tipuri de prize de alimentare care permit conectarea mai multor dispozitive, în același timp. Totuși, specialiștii trag un semnal de alarmă și susțin că două aparate electrocasnice nu ar trebui, sub nicio formă, să fie conectate la aceeași priză. Explicația ar fi simplă, susțin ei. Practic, poate fi produsă o suprasolicitare a prizei, ceea ce pote conduce la creșterea riscului de a se produce un incendiu în locuință.

Aparatele electrocasnice pe care să nu le conectezi simultan la priză

Deși ar putea părea un gest banal, la prima vedere, conectarea ștecherului în priza respectivă ar putea fi greșită. Pot apărea consecințe nedorite acolo unde sunt conectate aparate electrocasnice care consumă mai multă energie, atunci când sunt funcționale. Cele două aparate electrocasnice pe care nu ar trebui să le conectezi simultan la aceeași priză sunt fierul de călcat și aparatul de aer condiționat.

Priza ar putea deveni supraîncărcată, ceea ce ar conduce nu doar la un consum mai mare de energie, ci și la riscul să se producă o situație neplăcută – un eventual incendiu sau un scurtcircuit. În general, un fier de călcat necesită o putere între 1.000 și 3.000 de wați. Pe de altă parte, aparatul de aer condiționat necesită, în cazul unor modele mici, 1.500 – 2.000 de wați. Modelele mai mari pot necesita peste 4.000 de wați, arată ziarulromanesc.at.

De cele mai multe ori, prizele de alimentare au o capacitate limitată de 2.500 de wați. Din acest motiv, astfel de electrocasnice nu ar trebui alimentate simultan la sursă, deoarece ar putea deveni suprasolicitată. Mai mult decât atât, supraîncălzirea prizei poate să contribuie și la deteriorarea aparatelor conectate.

