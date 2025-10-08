CCR a validat reforma în sănătate: Legea merge la promulgare. Bolojan promite „ordine, corectitudine și eficiență” în sistem

Curtea Constituțională a României (CCR) a respins obiecția de neconstituționalitate privind Legea pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății.

După această decizie, proiectul — parte din Pachetul 2 de reforme, asumat de premierul Ilie Bolojan în fața Parlamentului — este declarat constituțional și urmează să fie trimis la Palatul Cotroceni pentru promulgare.

Schimbări majore: cabinete medicale, management spitalicesc, rețea consolidată

Pachetul legislativ include o serie amplă de reforme: reorganizarea cabinetelor medicale, reformarea conducerii medicale și a managementului spitalicesc, precum și consolidarea rețelei de unități medicale.

Printre principalele modificări:

medicii de familie pot deschide puncte secundare de lucru;

se introduce un nou model de plată pentru asistența primară;

se impun condiții mai stricte pentru șefii de secții și UPU;

se încurajează parteneriatele între spitale și universități.

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că scopul proiectului este crearea „unui sistem medical eficient, corect și centrat pe pacient”.

Bolojan: „Un stat corect nu poate exista fără un sistem medical decent”

„Un stat corect, cu respect pentru români, nu poate exista în absența unui sistem de sănătate accesibil, eficient, cu servicii medicale decente pentru fiecare pacient”, a declarat premierul în ședința comună a Senatului și Camerei Deputaților, unde guvernul și-a asumat răspunderea pentru pachetul legislativ.

El a subliniat că, deși bugetul pentru sănătate a crescut constant, acest lucru nu s-a reflectat suficient în calitatea serviciilor medicale, iar sistemul a rămas ineficient.

„A venit vremea să facem ce trebuia făcut demult”, a spus Bolojan. „Această reformă aduce mai multă ordine, corectitudine și grijă pentru pacienți, reduce risipa și face sistemul mai accesibil.”

Trei direcții-cheie ale reformei

1. Reorientarea pacienților către medicina primară.

Reforma urmărește reducerea internărilor nejustificate și tratarea pacienților la medicul de familie sau la specialist. Bolojan estimează economii de peste 3 miliarde de lei, bani care vor fi redirecționați către servicii medicale.

2. Acces mai bun la servicii și îngrijire la domiciliu.

Pacienții din comunitățile izolate vor avea acces mai rapid la consultații primare.

„Seniorii, bolnavii cronici și persoanele cu dizabilități vor primi îngrijire la domiciliu, fără costuri suplimentare”, a precizat premierul.

3. Responsabilitate și performanță în spitale.

>Pentru un management profesionist, contractele managerilor vor fi bazate pe indicatori de performanță, evaluarea va fi transparentă, iar numirile fără concurs vor fi eliminate.

O altă noutate este categoria „spitale de importanță strategică”, care va prioritiza investițiile și dotările pentru unitățile esențiale în situații de criză.

Spitalele private vor fi, la rândul lor, responsabilizate: dacă un pacient este externat nejustificat și reinternat într-un spital public în 48 de ore pentru aceeași patologie, unitatea privată va suporta costurile.

Decizia CCR deschide calea pentru una dintre cele mai ample reforme din sistemul medical românesc din ultimul deceniu — una care promite să aducă disciplină financiară, performanță și mai multă grijă față de pacient.

