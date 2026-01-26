Prima pagină » Actualitate » Trucul grădinarilor iscusiți pentru o înflorire bogată a trandafirilor. Ce să faci la începutul lunii februarie

26 ian. 2026, 11:45, Actualitate
Îți dorești ca trandafirii din curte să aibă o înflorire bogată, primăvara aceasta? Grădinarii iscusiți au venit cu un truc pentru ca florile să crească sănătos, iar petalele lor să fie parfumate și anul acesta. Trucul durează doar câteva minute și poate face diferența între o grădină frumoasă și una în care plantele abia înmuguresc.

La finalul lunii ianuarie și începutul lunii februarie, grădinarii cu experiență apelează la un truc, pentru ca trandafirii să aibă o înflorire bogată, primăvara. Activitatea durează câteva minute, însă îți poate crea o grădină înmiresmată, cu plante viu colorate și sănătoase.

Deși încă este sezonul rece, grădina trebuie să fie întreținută în continuare, pentru ca tufele să înflorească în primăvară. Finalul iernii reprezintă o etapă importantă pentru plantele din curte, mai ales că acestea se pregătesc să revină la viață, să înflorească și, în cele din urmă, să ofere roade, dacă este cazul. Iarna, trandafirii se află în repaus vegetativ, dar începutul lui februarie ar trebui marcat cu o activitate de 5 minute, în grădină, pentru ca aceștia să aibă o înflorire frumoasă.

În lunile mai reci, frunzișul vechi și ramurile bolnave încep să se acumuleze pe tufele de trandafiri. În condițiile în care sunt lăsate peste tufe, ele vor începe să consume energie din plantă. Trandafirii care nu pot stoca suficientă energie înainte de primăvară vor ajunge să aibă flori slabe și zbârcite sau s-ar putea să nu poată produce deloc flori, notează Express.co.uk.

Trandafirii trebuie să fie curățați, înainte de primăvară

Tăierea trandafirilor reprezintă o etapă importantă, înainte de sosirea primăverii

Michael Griffiths, autorul cărții de grădinărit „The Easy Garden”, a dezvăluit că a ajuta trandafirii să crească poate fi foarte ușor, dar trebuie doar să vă faceți timp să îngrijiți planta acum, de la sfârșitul lunii ianuarie până la începutul lunii februarie. Tăierea trandafirilor este incredibil de ușoară, dar este una dintre cele mai importante activități pe care grădinarii trebuie să le facă, pentru o grădină plină de flori. Dacă trandafirii sunt tăiați corespunzător, atunci poate fi probabilitate mai mare ca aceștia să se dezvolte și mai mult, primăvara. Dimensiunea tufelor va crește, iar florile vor fi mai bogate.

„Iarna este o perioadă crucială pentru îngrijirea trandafirilor, mai ales când vine vorba de tăiere. Dacă doriți mai multe flori din tufele de trandafiri, este vital să înțelegeți cum să le tăiați corect în timpul lunilor de iarnă”, a menționat Michael Griffiths.

Cum tai corect trandafirii

Pentru început, îndepărtează prin tăiere orice parte a lemnului mort de pe trandafiri. Este ușor de observat, deoarece lemnul mort va avea nuanțe de maro sau negru. Ramurile vii vor arăta verzi, iar acelea trebuie să fie ocolite. Orice plantă sau ramuri bolnave care se află pe tufele de trandafiri trebuie să fie îndepărtate, pentru a-i asigura un flux de aer. Taie puțin deasupra oricăror muguri orientați spre exterior.

Asigură-te că secționeți ramurile la un unghi de 45 de grade, înclinate spre exterior față de boboc. În acest fel, vei încuraja creșterea noilor tulpini. Pentru o înflorire bogată, se recomandă ca trandafirii să fie acoperiți cu mulci (vezi aici ce sunt foliile pentru mulcire) și să se folosească un îngrășământ de calitate.

