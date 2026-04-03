Prima pagină » Social » Guvernul dublează chiriile pentru locuințele de stat, dar nu se atinge de locuințele ANL și RA-APPS

După aproape două decenii, Guvernul crește de două ori și jumătate chiriile pentru locuințele de la stat. Însă, mărirea chiriei nu se aplică și pentru locuințele ANL și RA-APPS, deși chiriile modice în cazul celor din urmă au provocat mereu discuții în spațiul public. 

Guvernul a stabilit actualizarea tarifului lunar al chiriei pentru locuințele aparținând domeniului public sau privat al statului ori al autorităților locale, notează Profit.ro.

Chiriile cresc după aproape 20 de ani, dar tot mici rămân

Astfel, actualizarea se aplică și pentru locuințele de serviciu, locuințele de intervenție și căminele pentru salariați ai companiilor, societăților naționale și ai regiilor autonome, inclusiv pentru curțile și grădinile aferente suprafețelor locative.

Conform legislației în vigoare, tariful de bază lunar al chiriei (lei/mp) trebuie actualizat în funcție de rata anuală a inflației, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an. Potrivit ministrului Dezvoltării, Cseke Attila (foto sus), ultima actualizare a tarifului de bază lunar al chiriei a fost realizată în anul 2007.

Chiria pentru o locuință de 50 mp crește de la 42 lei la 101 lei

  • În urma acestei decizii, chiria pentru o locuință cu o suprafață locuibilă de 50 mp, care în prezent, este de 42 de lei, va fi de 101,08 lei, după actualizarea tarifului, a informat ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.
  • Pentru un apartament cu 3 camere și o suprafață locuibilă de 80 mp, chiria este, în prezent, de 67,20 de lei. După introducerea noilor tarife, chiria va fi de 161,73 de lei.
  • În cazul unui apartament cu 4 camere și o suprafață locuibilă de 120 mp, chiria va fi de 242,60 de lei, față de 100,80 de lei, cât este în prezent.

Râvnitele case ale RA-APPS rămân ieftine

De notat că nu intră sub incidența noului actului normativ locuințele pentru tineri destinate închirierii, realizate de ANL. De asemenea, nici locuințele deținute de către Regia Autonomă Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat (RA-APPS). Acestea din urmă includ mult râvnitele locuințe primite de demnitari și foști președinți.

Pentru aceste categorii, chiria se calculează în baza legii modificate în 2018, precizează oficialii. Primarul Capitalei a anunțat, luna trecută, că a fost aprobat în Consiliul General al Municipiului București proiectul privind actualizarea chiriilor pentru locuințele extrem de ieftine ale statului.

”A venit în ședintă să mă certe un domn care locuiește pe undeva pe lângă parcul Icoanei, între două ambasade, care plătește în jur de 400 de lei pentru 120 mp”, spunea primarul Capitalei.

