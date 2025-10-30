Identificarea semnelor unui AVC, esențiale pentru salvarea unui pacient. Cum le recunoști

Recunoașterea semnelor unui accident vascular cerebral reprezintă primul pas pentru salvarea unui pacient. Este extrem de important ca persoana care sună la 112 să specifice operatorului că există suspiciunea de AVC, astfel încât cazul să fie trata cu prioritate, dispeceratul trebuie să activeze codul și să anunțe cel mai apropiat spital

Accidentul vascular cerebral apare brusc, atunci când un flux sangvin slab către creier provoacă moartea celulelor, având mai multe cauze: diabetul, colesterolul ridicat, stresul, depresia, fumatul, consumul de alcool și inactivitatea fizică.

Procedurile de la UPU în cazul unui AVC

Persoanele care suferă un AVC se pot alege cu probleme grave sau chiar își pot pierde viața. Iată care sunt procedurile cu un astfel de pacient care ajunge în Unitatea de Primiri Urgențe a unui spital.

”Ajunge echipajul acolo, constată în baza examenului obiectiv, eventual dacă există și cauze antecedente, îl preia, anunță dispeceratul. Echipa compusă din neurolog și medic de urgență îl așteaptă la sosire, îl examinează rapid, este dus la tomograf. Să știți că la noi tomografele se fac de la sosire aproape instantaneu, cu totul durează cam 15 minute, examinare plus transport și examenul CT cerebral. Vreau să vă spun că de foarte multe ori ducem pacientul la tomograf concomitent cu înregistrarea lui. Echipajul ambulanței rămâne să înregistreze pacientul și noi ne ducem deja. Există, cel puțin în spitalul nostru, dar și în celelalte, există o mare deschidere și a colegilor de la imagistică care ne sprijină întotdeauna, iar timpul este redus foarte mult până când putem să inițiem terapia trombolitică”, a spus Dr. Bogdan Oprița, șeful UPU Floreasca, potrivit Pro TV.

Semnele unui accident vascular cerebral

Un accident vascular cerebral se instalează brusc, dar semnele sale pot fi recunoscute dacă știm la ce să fim atenți. Cel mai des, persoana afectată nu-și mai poate mișca normal fața, iar un colț al gurii cade. Uneori, apar dificultăți în mișcarea unui braț sau picior, de obicei pe o singură parte a corpului. În alte cazuri, vorbirea devine greoaie, neclară, sau pacientul nu înțelege ce i se spune.

Tulburările de vedere, amețelile, pierderea echilibrului sau o durere bruscă și intensă de cap, diferită de orice alt tip de cefalee, pot fi de asemenea semne ale unui AVC. Aceste simptome pot apărea izolat sau simultan, dar toate impun o reacție imediată: apelarea numărului 112. Timpul este esențial. Nu trebuie așteptat ca simptomele să se amelioreze de la sine — uneori pot dispărea temporar, dar revin mai puternic. Pacientul trebuie dus de urgență la cel mai apropiat spital cu secție de neurologie, fără a i se oferi mâncare, apă sau medicamente.

