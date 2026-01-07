Iordănitul, o tradiție care se păstrează de zeci de ani în Dolj. Toți localnicii care poartă numele Ion, colindați să le meargă bine tot anul

De Sfântul Ion, o tradiţie veche de zeci de ani încă se mai păstrează în satele din Oltenia. De Iordănit, cei care poartă numele Sfântului Ion sunt colindați.

Sărbătoriţii sunt gazde primitoare. Le dau vin şi cozonac tinerilor care iordănesc.

De Sfântul Ion, în satele oltenești petrecerea începe încă de la primele ore ale dimineții. În comuna Ișalnița de lângă Craiova, de exemplu, cete de tineri colindători însoțiți de instrumentiști și voie bună trec pe la fiecare gospodărie care are sărbătoriți pentru a le ura „La mulți ani!” după tradiția veche, ridicându-i pe brațe de trei ori și stropindu-i cu busuioc și apă sfințită de la Bobotează.

Fotbaliști-colindători

La Ișalnița, ceata de colindători este formată și din mulți sportivi care fac parte din echipa locală de fotbal.

„Este o tradiție în comuna noastră în fiecare an pe 7 ianuarie, eu unul, personal, merg de 23 de ani. Încercăm să ducem mai departe tradiția. Mergem cu iordănitul, le spunem «La mulți ani, un an nou mai bun». Ce veți face cu banii pe care îi strângeți? Ne ajută foarte mult pe durata întregului an calendaristic pentru procurarea de echipamente sportive, pentru absolut orice avem nevoie „, spune Adrian Gheorghiță – antrenorul echipei de fotbal ACS Metropolitan Ișalnița.

Iordănitul se păstrează aici de ani de zile.

Tradiţia are o semnificaţie aparte şi se spune că cei care sunt iordăniţi vor avea noroc pe tot parcursul anului.

