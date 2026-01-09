10:20 UPDATE. Aeroportul din Birmingham a suspendat zborurile din cauza ninsorilor abundente

British Airways a anulat 25 de plecări și 27 de sosiri programate pentru vineri pe aeroportul Heathrow din Londra. Marea majoritate a zborurilor afectate au fost, însă, pe rute scurte, relatează agenția de știri PA, citată de The Guardian.

Aeroportul din Birmingham, care și-a suspendat operațiunile pe pistă joi seara din cauza ninsorilor abundente, a transmis, într-un comunicat emis vineri dimineață, că pista sa rămâne închisă, dar a reluat procesarea pasagerilor prin controalele de securitate.

„Echipele noastre finalizează deszăpezirea finală și verificările de siguranță pe aerodrom. Operațiunile pe pistă sunt încă suspendate în acest moment, însă controlul de securitate al pasagerilor a început. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient pe care l-ar putea cauza acest lucru, însă siguranța colegilor și a clienților noștri este prioritatea noastră numărul unu. Pasagerii care urmează să călătorească trebuie să contacteze compania aeriană cu privire la starea zborurilor.“, a transmis compania.Între timp, sute de pasageri au rămas blocați noaptea trecută.

Două rețele feroviare suspendă serviciile în Anglia

Compania feroviară West Midlands a anunțat că a suspendat toate serviciile. Aceasta a precizat:

„Nu putem opera niciun serviciu până după-amiază. Nu se asigură transport rutier care să înlocuiască transportul feroviar din cauza condițiilor incerte de drum”, a adăugat acesta. Oficialii spun că West Midlands se confruntă cu „cea mai gravă ninsoare din ultimul deceniu”.

London Northwestern Railway a anunțat, de asemenea, că a suspendat serviciile între Birmingham New Street și Liverpool Lime Street până vineri după-amiază. Serviciile sale între Birmingham New Street și Londra Euston sunt reduse.

Totodată, operatorul de feriboturi DFDS a declarat că toate cursele sale dintre Dover și Franța sunt perturbate.

„Toate serviciile funcționează în prezent, cu întârzieri din cauza vânturilor puternice din Canalul Mânecii. Vă rugăm să vă înregistrați ca de obicei, vom transfera toți pasagerii pe prima croazieră disponibilă la sosire. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient cauzat.“

Multe școli din Scoția s-au închis pentru a cincea zi din cauza vremii care continuă să facă. Met Office a emis un cod galben de ninsoare și gheață care acoperă o mare parte a Scoției, care a intrat în vigoare la ora 20:00 și este valabil până vineri la prânz.

Peste 250 de școli vor rămâne închise vineri, inclusiv peste 150 în Aberdeenshire, zeci în Highlands și Aberdeen și câteva în Moray. Aceast lucru survine după câteva zile de ninsori „intense”, gheață și temperaturi sub zero grade, care au dus la închiderea școlilor și la perturbări ale călătoriilor, în principal în nordul țării.

Reamintim că Ministerul Afacerilor Externe a informat cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord asupra faptului că autoritățile britanice au emis un avertisment cu privire la condițiile meteo asociate cu furtuna Goretti.

„Sunt așteptate ninsori abundente în intervalul 08.01.2026, ora 20.00 – 09.01.2026, ora 09.00. Fenomenele meteo vor afecta regiunile West Midlands, East Midlands, Gloucestershire, Yorkshire & Humber și Țara Galilor. Sunt preconizate perturbări importante ale transportului feroviar și aerian în intervalul menționat.“, informa MAE.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Vreme geroasă, viscol și vânt puternic în aproape toată țara. Ce anunță meteorologii ANM pentru finalul lunii ianuarie și începutul lui februarie 2026

Avertismentul meteorologilor. România intră într-un episod sever de iarnă, cu ger năpraznic, viscol și ninsori