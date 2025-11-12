Prima pagină » Actualitate » Influencerul Makaveli candidează la Primăria București și promite să scape bucureștenii de toate amenzile date de Poliția Locală: „Vorbim de o amnistie fiscală”

Influencerul Makaveli candidează la Primăria București și promite să scape bucureștenii de toate amenzile date de Poliția Locală: „Vorbim de o amnistie fiscală”

Ruxandra Radulescu
12 nov. 2025, 19:52, Actualitate

Influencerul Makaveli, pe numele din buletin Zidaru Virgil Alexandru, a ajuns la Primăria Capitalei, miercuri 12 noiembrie, unde și-a depus candidatura pentru funcția de primar general. Acesta a declarat în fața jurnaliștilor că una dintre prioritățile, în calitate de posibil edil, este să anuleze toate amenzile date de Poliția locală.

Makaveli își ia în serios rolul de candidat. Acesta s-a prezentat la Biroul Electoral al Circumscripției municipiului București, aranjat la patru ace, într-un costum gri, cu cravată, un look foarte diferit față de aparițiile sale obișnuite.

Virgil Alexandru Zidaru, alias Makaveli, a declarat că este candidat independent și a strâns 27.000 de semnături. Acesta a vorbit cu jurnaliștii despre modul în care vrea să îmbunătățească viața cetățenilor din Capitală. Makaveli propune „o amnistie fiscală, mai exact vrea să anuleze amenzile date de Poliția Capitalei.

„Vreau să dau, în primul rând, o amnistie fiscală. Toți cei care au amenzi de la Poliția Locală, să nu le mai aibă. Bucureștenii au fost împovărați de amenzile inutile pe care le-a dat Poliția Locală”, a declarat Makaveli.

Makaveli, atac subtil la Nicușor Dan: „Nu sunt olimpic. N-am nici concubină”

La întrebarea reporterilor referitor la ce anume îl face potrivit pentru funcția de primar al Capitalei, Makaveli a oferit un răspuns ironic, cu aluzie la fostul primar Nicușor Dan.

„În primul rând nu sunt olimpic. N-am nici concubină. Sunt un băiat simplu din popor, care a trăit ca majoritatea. Devotamentul meu față de lucrurile sociale, față de oamenii care nu au avut glas să vorbească până astăzi, oamenii care nu au existat pentru nimeni. Statul nu a făcut nimic pentru cei mai amărâți”.

 

Makaveli promite, în calitate de candidat la Primărie Capitalei, că locuitorii nu vor mai ave probleme cu încălzirea termică sau cu deșeurile menajere.

„Bucureștiul poate avea apă caldă și căldură la jumătate de preț, iar gunoiul să nu mai ajungă la groapă. Soluția modernă este gazeificarea deșeurilor”, afirmă Makaveli.

 

FOTO: Instagram

