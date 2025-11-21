Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu: „De ziua mea fac un cadou bucureștenilor”

Virgil Alexandru Zidaru, candidatul independent, cunoscut sub numele de Makaveli, a anunțat vineri la Realitatea Plus că se retrage din cursa pentru primăria Capitalei. Acesta a precizat că face acest gest pentru a face loc candidatei AUR, Anca Alexandrescu.

Influencerul Makaveli a anunțat că se retrage din competiția electorală pentru funcția de primar general al Capitalei, pentru Anca Alexandrescu. Candidatul independent a făcut anunțul chiar de ziua sa de naștere.

„Pe mine nu mă interesează să calc pe un pavaj de două milioane de euro când nu am bani să îmi trimit copiii la școală. Sărăcia a fost mereu acoperită cu sclipici. Am mers în multe zone, am văzut copii și bătrâni, vai de zilele lor. Știu ce înseamnă să nu ai și să nu vină nimeni să îți întindă un covrig când ți-e foame. Îmi anunț retragerea din cursă în favoarea Anca Alexandrescu. Nu a fost o decizie ușoară. De ziua mea fac un cadou bucureștenilor” a zis Makaveli, vizibil emoționat în fața camerelor.

Reacția lui George Simion: „Felicitări Makaveli”

George Simion, liderul AUR, a reacționat la anunțul lui Makaveli, pe care l-a felicitat pentru gestul său.

„Felicitări Makaveli pentru retragerea în favoarea Ancăi Alexandrescu. Unirea poporului român este unica soluție”, a scris

