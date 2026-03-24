Ministrul Muncii, anunț important despre plata pensiilor înainte de Paște. Ajutoarele one-off ar putea întârzia

Florin Manole a anunțat că pensiile pentru luna viitoare vor ajuge la pensionari înaintea Paștelui, însă acesta a adăugat că este posibil ca ajutoarele „one-off” să ajungă mai târziu la aceștia, după ce AUR a contestat proiectul de buget pe 2026 la Curtea Constituțională.

Florin Manole anunță că ajutoarele one-off ar putea întârzia

Manole a fost întrebat dacă, după ce AUR a atacat la CCR bugetul pe 2026, ajutoarele ‘one-off’ pentru pensionari ar putea să ajungă la aceştia înainte sau după Paşte.

O să avem o discuţie şi astăzi la Guvern. Eu o să fac tot posibilul să intre în aprilie, dar da, într-adevăr, fiecare zi de întârziere ne scoate din acest calendar, din păcate. Chiar nu înţeleg această obstrucţie care are ca repercusiune şi faptul că se poate întârzia cu banii ăia„, a spus Manole la Palatul Parlamentului.

De asemenea, ministrul a fost întrebat dacă pensiile pe luna aprilie vor fi plătite înainte de Paşte sau este posibil ca şi acestea să întârzie.

Nicio problemă cu plata pensiilor, apropo de a ajunge banii la pensionari înainte de Paşte”, a declarat Manole.

AUR a atacat la Curtea Constituțională Legile bugetului

Alianța pentru Unirea Românilor a contestat la Curtea Constituțională (CCR) legile bugetului pentru anul 2026, solicitând oprirea intrării în vigoare a unor acte normative „profund viciate” și „sancționarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetățeni”. AUR acuză încălcări grave ale Constituției și adoptarea bugetului printr-o procedură abuzivă, „care a favorizat interesele Guvernului Bolojan și a afectat direct românii”.

În acest sens, partidul condus de George Simion a depus două sesizări de neconstituționalitate, vizând atât Legea bugetului de stat, cât și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în ședința comună a Parlamentului din 20 martie 2026.

