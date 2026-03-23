AUR s-a ținut de cuvânt. A atacat la Curtea Constituțională Legile bugetului

Alianța pentru Unirea Românilor a contestat la Curtea Constituțională (CCR) legile bugetului pentru anul 2026, solicitând oprirea intrării în vigoare a unor acte normative „profund viciate” și „sancționarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetățeni”, relatează Mediafax. 

Update: CCR a stabilit drept termen pentru ședința de judecată data de 26 martie.

AUR acuză încălcări grave ale Constituției și adoptarea bugetului printr-o procedură abuzivă, „care a favorizat interesele Guvernului Bolojan și a afectat direct românii”.

În acest sens, AUR a depus două sesizări de neconstituționalitate, vizând atât Legea bugetului de stat, cât și Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, adoptate în ședința comună a Parlamentului din 20 martie 2026.

Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată care a blocat dezbaterea reală în Parlament și a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare. Printre principalele motive de neconstituționalitate invocate se numără comprimarea extremă a procesului legislativ, bugetele fiind adoptate în doar câteva zile, fără o analiză serioasă a impactului asupra economiei și asupra românilor. O lege cu impact direct asupra a milioane de cetățeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparență și fără consultare reală, în condițiile în care această urgență a fost generată chiar de întârzierea Guvernului în prezentarea bugetului. De asemenea, AUR denunță fundamentarea nerealistă a bugetului, construit pe estimări optimiste și pe premise care nu reflectă situația economică reală. Această fundamentare riscă să genereze dezechilibre majore în execuția bugetară și să afecteze direct populația și economia. Un punct central al sesizării îl reprezintă încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii, o decizie care afectează milioane de pensionari și încalcă principiile constituționale privind protecția socială și predictibilitatea legislativă”, arată partidul într-un comunicat de presă.

Totodată, AUR atrage atenția că Guvernul Bolojan a recurs la derogări repetate de la legislația fiscal-bugetară, „subminând stabilitatea cadrului legal și creând un precedent periculos în administrarea finanțelor publice”.

În loc să respecte legea, coaliția a ales să o ocolească. AUR semnalează și ignorarea avizelor instituțiilor consultative, inclusiv ale Consiliului Economic și Social, precum și lipsa unei consultări reale cu partenerii sociali. Aceste practici golesc de conținut procesul democratic și transformă adoptarea bugetului într-un act unilateral al puterii executive. Prin aceste sesizări, AUR solicită Curții Constituționale să oprească intrarea în vigoare a unor legi profund viciate și să sancționeze derapajele unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetățeni”, se mai arată în comunicatul transmis de AUR.

