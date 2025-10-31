Prima pagină » Actualitate » Cinci pompieri răniți în Argeș, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenție s-a răsturnat

Cinci pompieri răniți în Argeș, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenție s-a răsturnat

31 oct. 2025, 23:23, Actualitate
Cinci pompieri răniți în Argeș, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenție s-a răsturnat
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Cinci pompieri au fost răniți, după ce autospeciala cu care se deplasau spre o intervenție s-a răsturnat, vineri seara, pe Drumul Expres Craiova-Pitești, în apropiere de localitatea Albota, din județul Argeș, a transmis ISU Olt, potrivit Agerpres.

Pompierii lucrau la Stația Scornicești și se deplasau cu auospeciala de stingere către un accident rutier. După ce autospeciala s-a răsturnat, cei cinci membri ai echipajului au suferit traumatisme și au fost evaluați la fața locului, fiind transportați la UPU Pitești, au mai spus reprezentanții ISU Olt.

De asemenea, traficul rutier în zonă, îm sensul de mers spre Slatina, a fost blocat până la ridicarea autospecialei de pompieri.

