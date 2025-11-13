Prima pagină » Social » Nepalezul care a devenit viral pe TikTok. A încercat să spargă o nucă între dinți: „Nu faceți asta acasă”

13 nov. 2025, 21:38, Social
Videoclipul în care un nepalez, care lucrează în România, încearcă să spargă o nucă între dinți a devenit viral în online. Tânărul apelează la diverse trucuri până când îi iese „mișcarea”, însă le recomandă tuturor să nu facă acest lucru acasă.

Pincall Yakha este cunoscut în mediul online sub numele de Guliyoo Vlogs. Tânărul nepalez care lucrează în România face des TikTok-uri despre viața la noi în țară, iar cel mai recent a stârnit un val de glume și reacții online.

Un nepalez a încercat să spargă o nucă în dinți

Tânărul a făcut o glumă în mediul online și s-a filmat în timp ce încerca să spargă o nucă între dinți. Nepalezul atrage atenția de la început ca să nu încerce nimeni asta acasă.

„Nu încercați așa ceva acasă. Încercați totuși să faceți așa”, a scris Guliyoo, în descrierea videoclipului de pe TikTok.

După ce încearcă să muște de mai multe ori din nucă, însă fără succes, tânărul nepalez le arată internauților trucul său prin care o sparge. Bărbatul aruncă și izbește nuca de ciment, iar abia apoi o desface și mănâncă miezul.

Reacția românilor din comentarii

Momentul a devenit rapid viral în mediul online așa că multe persoane au reacționat. Pe lângă toți cei care au fost amuzați de gluma nepalezului, au existat și câteva persoane care totuși atrag atenția asupra faptului că poate deveni periculos.

„Ca asistentă stomatologică, vă spun să nu faceți asta. Puteți provoca fisuri la baza dintelui, ceea ce în viitor poate duce la fracturi sau chiar la ruperea completă a acestuia”, a scris cineva.

„NU cu dinții! Dentistul este mult prea scump apoi”, a mai spus cineva.

„Data viitoare folosește un ciocan”, a mai fost unul dintre răspunsurile din mediul online.

