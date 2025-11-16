O adolescentă a fost găsită moartă de către concubinul ei într-un apartament din Galaţi. Suspectul de crimă a fost și el înjunghiat

O adolescentă de 17 ani a fost găsită moartă de către concubinul ei într-un apartament din Galaţi. Iubitul fetei l-ar fi înjunghiat pe suspectul de crimă în timp ce acesta părăsea imobilul. Presupusul asasin a fost dus la spital în stare gravă.

Adolescenta ar fi practicat prostituţia şi ar fi fost strangulată de un client, potrivit unor surse citate de presa locală. Poliţia face cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care au avut loc faptele.

„Duminică dimineaţă, la ora 06:03, poliţiştii Secţiei 2 Poliţie Galaţi au fost sesizaţi, la numărul unic de urgenţă 112, de către un bărbat în vârstă de 27 de ani, din localitatea Barcea, care a anunţat că şi-a găsit concubina în stare de inconştienţă, într-un apartament dintr-un bloc din cartierul Ţiglina 1, din municipiul Galaţi.

Echipajul de poliţie deplasat la faţa locului a constatat că cele sesizate se confirmă.

Astfel, în interiorul apartamentului a fost găsită o tânără în vârstă de 17 ani, din municipiul Tecuci, aflată în stare de inconştienţă, în stop cardio-respirator. La faţa locului a intervenit un echipaj SMURD, care a efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, a fost declarat decesul acesteia.

Totodată, în imobil se afla şi un bărbat în vârstă de 26 de ani, care prezenta urme de violenţă şi care a fost transportat la spital cu răni grave”, se arată în comunicatul poliției.

Cercetările în cauză au fost preluate de poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Galaţi, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

A fost deschis dosar penal pentru omor, dar şi pentru loviri şi alte violenţe

