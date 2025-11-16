Imagini exclusive de la înmormântarea lui Horia Moculescu. Ce vedete i-au fost alături pe ultimul drum. Loredana a ieșit în evidență cu un accesoriu de 10.000 de euro

Horia Moculescu este condus pe ultimul drum duminică, 16 noiembrie 2025. Gândul publică imagini exclusive de la înmormântarea compozitorului român. Nidia, fiica lui, a fost surprinsă îndurerată pe trepte, când părăsea capela, iar cei care l-au cunoscut pe celebrul pianist sosesc, rând pe rând, pentru ceremonia funerară. Cavoul a fost pregătit, așa cum se poate observa din fotografiile care pot fi vizualizate în galeria acestui material.

Horia Moculescu urmează să își doarmă somnul de veci în Cavoul Compozitorilor, în Cimitirul Bellu din București. Așa cum Gândul publica în exclusivitate, ieri, compozitorul român își va dormi somnul de veci pe una dintre aleile unde mai sunt înmormântați alți 25 de compozitori români, precum marele Gherase Dendrino, Sile Dinicu, Mircea Tiberian sau Paul Constantinescu.

Nidia, fiica compozitorului, îmbrăcată sobru, își „maschează” durerea în spatele unei perechi de ochelari. Neclintită în dreptul capelei și cu sufletul sfâșiat, Gândul a surprins-o într-unul dintre cele mai dificile momente.

Cum a apărut Loredana Groza la ceremonia funerară

Printre cei sosiți la ceremonia funerară se află Aurelian Temișan și Loredana Groza, însoțită de fiica ei. Cântăreața a ales să poarte un palton călduros, de culoare gri, ținuta fiind accesorizată cu ochelari de soare, o pălărie de culoare crem și o geantă Hermes care costă nu mai puțin de 10.000 de euro.

Cei care l-au cunoscut pe marele compozitor se strâng, rând pe rând, pentru a-i oferi un ultim omagiu.

A murit în urma problemelor de sănătate

Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani, pe patul de spital. Decesul a survenit în cursul zilei de miercuri, 12 noiembrie 2025, în jurul orei 04:30. Se afla internat la Institutul „Matei Balș”, în secția ATI, cu probleme pulmonare. De asemenea, compozitorul român suferea, de 17 ani, și de sindromul Morton.

Ce s-a întâmplat cu averea compozitorului?

Mariana Moculescu, fosta soție a compozitorului, vorbise despre averea bărbatului cu doar câteva luni înainte de deces.

„Horia a avut o casă, la Băneasa, dar a vândut-o, pentru că acolo veneau artiștii, în vizită, ca să se simtă bine, să râdă, să danseze și să cânte, apoi tot greul rămânea pe capul lui Horia, să facă ordine. Prin urmare, a vândut casa, cu grădină, de la Băneasa, și rău a făcut, acum era bine să stea la aer curat. A mai avut încă un teren, de vreo cinci hectare, pe lângă Timișoara, pe care, tot așa, l-a vândut. Ce a făcut cu banii? S-au dus pe anumite lucruri. Acum mai deține, din câte știu, apartamentul din centrul Bucureștiului, de lângă Parcul Cișmigiu, de 142 mp, cu trei camere, living, sufragerie, două balcoane, două bucătării, o baie și o toaletă de serviciu, două holuri, plus o cămăruță de serviciu. Acest apartament probabil că îl va primi moștenire Nidia, fiica noastră. Poate că mai are și alte bunuri. Ar fi bine, ca să îi rămână toate Nidiei, să ducă o viață liniștită. Horia a și știu să facă bani, dar a avut și această patimă, a jocurilor de noroc. A mai cheltuit din ei și pe acest viciu. Horia Moculescu a fost mereu productiv, a avut, aș putea zice, o energie creatoare de bani”, a spus Mariana Moculescu pentru Click, cu câteva luni înainte de tragedie.

