O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă

Fabrica de componente auto Aptiv, cel mai important angajator din orașul Ineu, județul Arad, urmează să își oprească activitatea începând din luna decembrie. Potrivit autorităților locale, producția ar urma să fie relocată într-o țară din afara Uniunii Europene, iar sute de angajați vor fi afectați, preia Adevărul. Primarul orașului, Călin Abrudan, susține că închiderea fabricii vine după o perioadă în care activitatea s-a redus constant, iar costurile de operare au devenit prea mari.

„Din păcate, producția de la Ineu ar urma să se mute în afara Uniunii Europene. Am înțeles că nu mai este rentabil să se păstreze hala la numărul de angajați care mai sunt, pentru că se plătește o chirie foarte mare. Aptiv era cel mai mare angajator din zona Ineu, în ultimul an a avut între 800 și 1.000 de salariați. Înțeleg că o mică parte vor mai rămâne câteva luni, pentru dezinstalarea și mutarea utilajelor”, a declarat primarul Abrudan, pentru Agerpres.

Edilul spune că bugetul local va resimți efectele acestei plecări, însă primăria încearcă deja să atragă alți investitori.

„Fiind cel mai mare angajator, era și cel mai mare contribuitor la bugetul local. Sperăm, totuși, să compensăm această pierdere prin venirea unor noi investitori, și avem discuții avansate în acest sens. De altfel, este deja sigur că un investitor va crea 500 de locuri de muncă peste aproximativ un an, prin deschiderea unei fabrici de componente electronice”, a adăugat Călin Abrudan.

Primarul mai spune că s-au purtat discuții cu instituțiile competente pentru a ajuta muncitorii disponibilizați să fie reintegrați în alte unități din zonă.

La rândul său, Alexandru Molnar, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Arad, afirmă că instituția a fost informată despre situație, dar nu a primit încă o notificare oficială privind concedierile colective.

Reprezentanții fabricii Aptiv nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial.

