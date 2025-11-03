Prima pagină » Social » O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă

O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă

Rene Pârșan
03 nov. 2025, 18:11, Social
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
Fabrica de componente auto Aptiv FOTO: captura Tribuna

Fabrica de componente auto Aptiv, cel mai important angajator din orașul Ineu, județul Arad, urmează să își oprească activitatea începând din luna decembrie. Potrivit autorităților locale, producția ar urma să fie relocată într-o țară din afara Uniunii Europene, iar sute de angajați vor fi afectați, preia Adevărul. Primarul orașului, Călin Abrudan, susține că închiderea fabricii vine după o perioadă în care activitatea s-a redus constant, iar costurile de operare au devenit prea mari.

„Din păcate, producția de la Ineu ar urma să se mute în afara Uniunii Europene. Am înțeles că nu mai este rentabil să se păstreze hala la numărul de angajați care mai sunt, pentru că se plătește o chirie foarte mare. Aptiv era cel mai mare angajator din zona Ineu, în ultimul an a avut între 800 și 1.000 de salariați. Înțeleg că o mică parte vor mai rămâne câteva luni, pentru dezinstalarea și mutarea utilajelor”, a declarat primarul Abrudan, pentru Agerpres.

Edilul spune că bugetul local va resimți efectele acestei plecări, însă primăria încearcă deja să atragă alți investitori.

„Fiind cel mai mare angajator, era și cel mai mare contribuitor la bugetul local. Sperăm, totuși, să compensăm această pierdere prin venirea unor noi investitori, și avem discuții avansate în acest sens. De altfel, este deja sigur că un investitor va crea 500 de locuri de muncă peste aproximativ un an, prin deschiderea unei fabrici de componente electronice”, a adăugat Călin Abrudan.

Primarul mai spune că s-au purtat discuții cu instituțiile competente pentru a ajuta muncitorii disponibilizați să fie reintegrați în alte unități din zonă.

La rândul său, Alexandru Molnar, directorul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Arad, afirmă că instituția a fost informată despre situație, dar nu a primit încă o notificare oficială privind concedierile colective.

Reprezentanții fabricii Aptiv nu au oferit, deocamdată, un punct de vedere oficial.

Recomandarea autorului: Bolojan a semnat un contract de cooperare cu cel mai mare fabricant de arme al Germaniei. Ce înseamnă asta pentru România

Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transformă Transcarpatia, regiunea de la granița cu România unde trăiesc și mulți etnici români, într-un centru industrial
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Șoc în televiziunea de la noi! A fost ARESTATĂ! Tâlhărie și...
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
O anomalie magnetică uriașă de acum 500 de milioane de ani a fost, în sfârșit, explicată
APĂRARE Rusia avansează lună de lună în Ucraina. După ce a capturat aproape 500 km pătrați în octombrie, a ajuns să ocupe 20% din teritoriul ucrainean
17:59
Rusia avansează lună de lună în Ucraina. După ce a capturat aproape 500 km pătrați în octombrie, a ajuns să ocupe 20% din teritoriul ucrainean
EXTERNE Ucraina a primit de la britanici rachete cu rază lungă de acțiune, după ce Trump a refuzat să trimită Tomahawk-uri Kievului
17:56
Ucraina a primit de la britanici rachete cu rază lungă de acțiune, după ce Trump a refuzat să trimită Tomahawk-uri Kievului
EVENIMENT Oana Ţoiu spune că sunt doi muncitori români răniţi în urma prăbușirii Turnului Conti, la Roma. Unul dintre ei este încă prins sub dărâmături
17:52
Oana Ţoiu spune că sunt doi muncitori români răniţi în urma prăbușirii Turnului Conti, la Roma. Unul dintre ei este încă prins sub dărâmături
EXCLUSIV Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, în zilele următoare – SURSE
17:50
Horațiu Potra a semnat actele de extrădare și ar urma să fie adus în România, în zilele următoare – SURSE
VIDEO Ion Cristoiu avertizează: „Relația noastră militară cu SUA este PA. Nicușor Dan știe că americanii pleacă”
17:37
Ion Cristoiu avertizează: „Relația noastră militară cu SUA este PA. Nicușor Dan știe că americanii pleacă”
RELIGIE Marți, 4 noiembrie, Sfântul Ioanichie cel Mare, făcător de minuni
17:34
Marți, 4 noiembrie, Sfântul Ioanichie cel Mare, făcător de minuni