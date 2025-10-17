O tânără nu își poate găsi de lucru. A depus peste 200 de CV-uri în patru luni, însă nu a primit niciun răspuns pozitiv

Sara are 28 de ani, este absolventă a două mastere – de business, respectiv de marketing. Cu toate că pregătirea ei nu poate fi contestată, tânăra nu își poate găsi un loc de muncă. Situația durează de mult timp, iar Sara și-a pierdut speranța că ar mai putea avea vreodată loc de muncă.

De la finalul lunii mai a anului acesta, Sara a început să trimită CV-uri la angajatori care avea disponibile posturi compatibile cu pregătirea ei. În patru luni de zile, a trimis mai mult de 200 de CV-uri, dar niciun răspuns pozitiv. Dacă unii angajatori o consideră lipsită de experiență pe tânără, alții nu o angajează pe motiv că este prea calificată pentru ei.

Sara nu este singura cu această problemă. Mulți se confruntă cu situația aceasta.

„Unii spun că nu am suficientă experiență, alții că sunt prea calificată pentru post. Cel mai frustrant este când nu primesc niciun răspuns”, a spus ea pentru Der Standard.

Șomaj în creștere în rândul absolvenților

Datele Serviciului de Ocupare a Forței de Muncă (AMS) arată o creștere semnificativă a numărului de persoane înregistrate ca șomere în Austria. În septembrie, 375.000 de persoane erau fie fără loc de muncă, fie în cursuri de recalificare, cu 5,8% mai multe față de anul precedent. Mai mult, șomajul în rândul celor cu studii universitare a crescut cu 16%, în timp ce pentru persoanele cu studii medii sau profesionale creșterea a fost mai mică.

Un expert în piața muncii explică faptul că această creștere este rezultatul academizării societății. Altfel spus, chiar dacă o diplomă universitară oferă cele mai bune șanse pe piața muncii, studiile nu mai reprezintă o garanție a angajării, mai ales în contextul actual al economiei slabe.

Recomandările autorului: