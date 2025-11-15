Prima pagină » Social » Un oraș european ar putea deveni „capitala somnului”. Locul perfect pentru relaxare

Un oraș european ar putea deveni „capitala somnului”. Locul perfect pentru relaxare

15 nov. 2025, 19:29, Social
Un oraș european ar putea deveni „capitala somnului”. Locul perfect pentru relaxare

În ultimii ani, călătorii au început să privească vacanțele nu doar ca pe o oportunitate de explorare, ci și ca pe o șansă de a își recupera energia. Pentru cei care vor o escapadă în care relaxarea și somnul sunt pe primul loc, un oraș european s-a remarcat la nivel internațional.

Este vorba despre Vilnius, capitala Lituaniei, a fost desemnată drept „Capitala Europeană a Somnului”, un titlu care consolidează reputația orașului ca destinație ideală pentru cei care vor liniște, natură și ritualuri dedicate stării de bine.

Orașul înconjurat de verdeață

Vilnius se remarcă printr-un echilibru rar întâlnit între urban și natură, calitate care îl face perfect pentru turiștii care sunt interesați de odihnă profundă. Studiile au analizat factori precum calitatea aerului, poluarea luminoasă, temperaturile nocturne, spațiile verzi și nivelul zgomotului. Rezultatele au plasat orașul pe primul loc între 300 de destinații europene evaluate.

Cu 61% din suprafață acoperită cu vegetație și cu arbori care formează 48% din totalul orașului, Vilnius oferă un cadru ideal pentru relaxare. Mai mult, 95% dintre locuitori se află la mai puțin de 300 de metri de o zonă verde, ceea ce contribuie la un ritm de viață echilibrat și la un mediu propice pentru un somn odihnitor.

Ritualuri locale pentru un somn mai bun

Orașul este recunoscut pentru cultura saunelor și spa-urilor, ele sunt integrate armonios în viața localnicilor și apreciate de vizitatori. Un exemplu este ritualul multisenzorial desfășurat în pivnița Palatului Pacai, construit în secolul al XVII-lea. Aici, un masaj la patru mâini, acompaniat de sunetele clopotelor din Orașul Vechi și de peisajele sonore ale Mării Baltice, introduce oaspeții într-o stare profundă de calm.

Un alt exemplu este circuitul spa de sub complexul Pieței Bokšto, unde piscina de 25 de metri este completată de o alternanță între saune tradiționale, băi reci și sesiuni vibro-acustice precum Cloud9 — un tratament menit să relaxeze sistemul nervos prin mișcări ușoare și vibrații terapeutice.

Recomandările autorului:

Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Cancan.ro
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Oamenii de știință au învățat albinele „să citească” codul Morse
ISTORIE Washington Post: Nu doar că americanii au eșuat să democratizeze Afganistanul, dar n-au reușit să saboteze producția de mac într-o operațiune CIA
20:32
Washington Post: Nu doar că americanii au eșuat să democratizeze Afganistanul, dar n-au reușit să saboteze producția de mac într-o operațiune CIA
NEWS ALERT Cine este polițistul lovit în timp ce dirija traficul. Tânărul de 24 de ani a fost internat în spital
20:10
Cine este polițistul lovit în timp ce dirija traficul. Tânărul de 24 de ani a fost internat în spital
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Biroul Electoral al Municipiului București a validat candidatura Ancăi Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei
19:52
Biroul Electoral al Municipiului București a validat candidatura Ancăi Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei
EXTERNE Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina
19:50
Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina
NEWS ALERT Tatăl fetiței care a murit în urma unei anestezii vine cu acuzații: „Au vrut să mușamalizeze tot”
19:42
Tatăl fetiței care a murit în urma unei anestezii vine cu acuzații: „Au vrut să mușamalizeze tot”
EXTERNE Limba europeană care este în pericol de dispariție: „Suntem la o generație distanță de a o pierde”
19:04
Limba europeană care este în pericol de dispariție: „Suntem la o generație distanță de a o pierde”