04 nov. 2025, 09:55, Actualitate
Orașul european în care o cină costă cât o cafea la Paris. Este o destinație perfectă pentru gurmanzi
Orașul european în care o cină costă cât o cafea la Paris / foto: Shutterstock

Tot mai mulți turiști sunt atrași de un oraș europen în care o cină costă cât o cafea la Paris. Această destinație ar putea fi perfectă pentru gurmanzi, iar peisajele par a fi „rupte” de realitate. Acest loc este descris de jurnaliștii britanici ca fiind „grandios, dar fără prețul marilor capitale”. De altfel, vizitatorii au oportunitatea de a descoperi diversitate culturală și o istorie impregnată în arhitectură și infrastructura orașului.

Presa britanică a spus despre acest oraș european că este unul „grandios”, dar și o destinație accesibilă, care are o diversitate culturală. Tot mai mulți turiști sunt atrași de frumusețea acestui oraș, dar și de gastronomia locală.

Belgrad, orașul ideal pentru cei pasionați de gastronomie

Belgrad (Serbia) este orașul european cu 1,6 milioane de locuitori care pare că atrage turiștii precum un magnet. Este unul dintre cele mai vechi orașe din Europa, iar vizitatorii au ocazia să afle istoria dincolo de zidurile clădirilor care sălășluiesc de-a lungul străduțelor și arterelor principale. De altfel, este o destinație ideală și pentru turiștii care doresc să descopere o gastronomie locală aparte.

Belgrad poate fi o opțiune în cazul localnicilor și vizitatorilor cărora le place să descopere noutăți în materie culinară. Aici, o cină ar putea costa cât o cafea la Paris. De pildă, la restaurantul Drama Cevapi din cartierul Dorcol, turiștii se pot înfrupta din celebrii ćevapi (cârnați din carne de vită, miel sau porc cu lipie proaspătă). O porție de 5 bucăți costă 3,50 euro. O lipie costă 50 de eurocenți.

Există și alte opțiuni pentru gurmanzi. De exemplu, clienții plătesc 12 euro pentru o porție de coaste de vită cu cremă de țelină și măr. Același preț este perceput și pentru burta de porc cu salată de gulie și sfeclă murată.

Urbea cu ziduri istorice

De altfel, Belgrad este un oraș european ideal și pentru cei care vor să descopere obiective socio-culturale, turistice sau cele care aduc mai aproape divertismentul. O atracție populară reprezintă Fortăreața Belgradului, iar turiștii o pot vizita în mod gratuit. Pe listă se adaugă și alte obiective, precum Muzeul Iugoslaviei și Lacul Sava. Parcul Național Tara este un alt obiectiv care poate fi vizitat, fiind la 4 ore de mers cu mașina, scrie The Sun.

Sursă foto: Shutterstock (rol ilustrativ)

