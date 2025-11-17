Pașii pe care ar trebui să îi urmeze șoferii pentru a obține un tarif mai mic la RCA

Un șofer din București poate ajunge să plătească chiar și cu 1.500 de lei mai mult decât cineva dintr-un alt județ, la aceeași categorie, potrivit noilor tarife de referință publicate recent de ASF.

Tarifele de referință sunt calculate pe baza numărului de accidente și pe baza costurilor cu reparațiile. Prin urmare, aceste tarife de referință mai mari pentru București ne indică încă o dată că sunt mult mai multe accidente în Capitală și apoi că este mai costisitor să ne reparăm mașinile.

Ce pași poate să parcurgă un șofer pentru a obține un tarif mai mic la RCA

De aici intervine și prețul mai mare pentru polițele RCA, cel puțin în următoarele șase luni, ar trebui să fie mai mare. Este util să consultăm tarifele de referință de fiecare dată când facem o asigurare RCA.

În primul rând, ca să vedem dacă prețul oferit de firmele de asigurare este unul corect și dacă ni se pare că este prea mare față de tariful de referință, trebuie să știm că putem să cerem un preț mai bun, că avem acest drept.

Tarifele de referință sunt prețuri publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară periodic, le găsim pe site-ul ASF pentru fiecare categorie de șofer și pentru fiecare categorie de mașină și ne ajută, așadar, în primul rând, să ne dăm seama cam cât ar trebui să coste o poliță RCA pentru fiecare dintre noi.

Tarifele publicate sunt doar orientative și ne putem da seama și cum cresc prețurile de la un an la altul. Pentru acest an, media de creștere este de 5,4% față de anul trecut pentru autoturisme, pentru persoane fizice. Ce observăm față de anul trecut, ASF publică separat pentru București și pentru restul județelor.

Diferențele pot fi destul de mari la unele categorii, în special pentru șoferii tineri. De exemplu, un șofer sub 30 de ani din București, cu o mașină de putere mică, cea mai mică putere, poate plăti pe o poliță 3.700 lei 3.800 lei, în timp ce pentru restul județelor tariful de referință este mult mai mic 2.152 lei. O diferență de peste 1.500 lei. La fel și pentru alte categorii. De exemplu, dacă ne uităm la următoarea categorie, un șofer de 40 de ani poate să ajungă să plătească 3.700 lei. Pentru o mașină cu putere sub 200 de kilowați, în timp ce o persoană de aceeași vârstă, din alt județ, poate să plătească doar 2.200 lei. Iarăși, o diferență foarte mare, de 1.500 lei.

De ce prețurile sunt mai mari pentru București

Teoretic sunt mai multe accidente în Capitală, reparațiile sunt mai scumpe și acestea sunt și principalele aspecte care se iau în calcul atunci când se calculează aceste tarife de referință periodic, prețurile sunt ceva mai mici pentru șoferii care au peste 50 de ani.

Recomandările autorului: