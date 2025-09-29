Prima pagină » Social » Pilotul avionului prăbușit la Iași, transferat într-o clinică din străinătate. Consilierul local AUR are arsuri pe o treime din suprafaţa corpului

Oana Zvobodă
29 sept. 2025, 13:22, Social
Pilotul avionului prăbușit la Iași va fi transferat într-o clinică medicală din străinătate. Marian Jan Chiriţa, arhitect și consilier local AUR, are arsuri pe o treime din suprafaţa corpului. El este intubat și ventilat mecanic.

„Se fac intervenţii de chirurgie plastică şi se va solicita transfer într-un centru din Europa. Până atunci se va efectua tratament de terapie intensivă”, a declarat medicul Diana Cimpoeşu, coordonatorul UPU-SMURD Iaşi.

Potrivit dr. Diana Cimpoeşu, medic şef UPU SMURD Iași, pentru pilot a fost nevoie de amputații la coapse.

Cei doi se aflau, sâmbătă, într-un avion de mici dimensiuni care s-a prăbușit în apropierea unei unități militare din Iași, la Dancu. Echipajele de salvare au găsit victimele conștiente și le-au acordat primul ajutor, înainte de transportul la Spitalul „Sf. Spiridon” din Iași.

„S-a oprit motorul și s-a prăbușit”

GÂNDUL.RO a scris că la bordul avionului se aflau arhitectul Marian Jan Chiriță, consilier local al partidului naționalist AUR, și încă un bărbat. Avionul personal al acestuia s-a prăbușit la scurt timp după decolare. Președintele AUR Iași, Marius Ostaficiuc, a confirmat accidentul și starea gravă în care se află consilierul local AUR.

„Da, din păcate, cu puțin timp în urmă, colegul nostru Marian Jan Chiriță, consilier municipal în cadrul Consiliului Local Iași, s-a prăbușit cu avionul personal fix în momentul în care decola motorul. S-a oprit, din ce știm acuma la cald, s-a oprit motorul și s-a prăbușit. Din păcate, el se află într-o stare mult mai gravă decât celălalt pasager. Așteptăm să vedem care sunt noutățile”, a declarat Ostaficiuc, potrivit Antena 3.

„Marian Jan Chiriță era un pilot cu foarte multe ore la activ. Avea un avion personal, era foarte recunoscut, să spunem așa. Dacă nu săptămânal, măcar la două-trei săptămâni. Cu siguranță făcea una-două zboruri pe săptămână. Nu știu ce s-a întâmplat, avionul era într-o stare foarte bună. Și eu personal am zburat cu el. Un tip precaut în momentul în care se pregătea de zbor, respecta toate indicațiile, toate procedurile. Cred că doar o defecțiune tehnică a făcut ca această tragedie să aibă loc”, a spus Ostaficiuc.

