Postul Crăciunului vine cu cheltuieli mai mari pentru români. Prețul legumelor din piață a explodat

Suntem în postul Crăciunului iar românii descoperă că renunțarea la carne nu înseamnă neapărat și cheltuieli mai mici, preparatele care nu sunt de dulce pot ajunge să afecteze bugetul mai ales când legumele au prețuri tot mai ridicate.

Oamenii au luat cu asalt piața de legume din Buzău în căutarea produselor care țin de foame în perioada postului, printre cele mai căutate, spanacul, vândut cu 10 lei kilogramul.

„Pentru două persoane un buchet așa la 2 kilograme, 2 kilograme și jumătate este suficient să mănânci chiar și două zile dintr-un pachet din acesta, este decent, 20-25 de lei cu câteva linguri de suc de roșii…hai să zic că exagerez dacă zic 50 de lei, dar un 40 de lei ținând cont că și aragazul îl consumi și timpul, mănânci de post, 2 zile lejer”, spune o vânzătoare, potrivit Kanal D.

Odată cu postul au crescut și prețurile la legume

Spanacul, prazul sau roșiile nu mai sunt chiar la îndemâna tuturor celor care vor să renunțe la carne în următoarele săptămâni, prețurile ridicate îi fac pe mulți să caute alternative mai ieftine, chiar dacă își doresc să mențină un meniu bazat pe legume proaspete.

„Verdețurile sunt bune pentru cine își permite”

„Iei o bucată de carne, e spornică și faci, poți să faci și un pic de ciorbiță și o mâncărică, pe când cu legumele, trebuie să mănânci mai des.”, spun cumpărătorii.

La tarabele din piața buzoiană prețurile variază considerabil.O opțiune pentru mesele de post sunt și conservele de legume, pe lângă grămezile de legume proaspete, legumicultorii oferă borcane cu zacuscă de legume sau de ciuperci, gemuri și murături.

„Cel mic la 25, cel mare la 35 (n.r. borcanul de zacuscă), am vândut un borcan, două, depinde, înainte vindeam și la ora actuală nu mai aveam”

„Conopida este 2-2,5-3 lei într-un caz fericit, un kilogram de spanac 10 lei, o salată 3 lei sunt prețuri de acum 25 de ani, sărăcie lucie. Oamenii își opresc banii pentru cumpărăturile de sărbători”, spun vânzătorii.

La piața din Sibiu, fasolea, care înainte era considerată mâncarea săracului, a ajuns să coste cât carnea de pui, orezul și cartofii, care înainte erau cumpărate în vremuri mai grele, sunt acum la prețuri care cresc de la o lună la alta.

Potrivit comercianților și cumpărătorilor, o masă de post ajunge să coste cu 20-40% mai mult decât una obișnuită în care este inclusă carnea.

Recomandările autorului: