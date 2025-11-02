Când se poate pierde indemnizația pentru creșterea copilului. În ce situații se suspendă plata imediat

Indemnizația pentru creșterea copilului reprezintă un sprijin esențial pentru părinți, însă acest drept poate fi suspendat sau chiar pierdut în cazul în care nu sunt respectate anumite condiții prevăzute în legislația românească.

Potrivit legii, plata indemnizației se poate suspenda începând cu ziua următoare celei în care apar anumite situații care duc la nerespectarea criteriilor de acordare.

Când se poate suspenda plata indemnizației

Potrivit Ordonanței de urgență nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copilului și modificările ulterioare, plata indemnizației se poate suspenda dacă beneficiarul realizează venituri supuse impozitului înainte ca fiul sau fiica lui să fi împlinit vârsta de 2 ani (sau 3 ani în cazul copilului cu handicap).

Astfel, părintele ar putea să rămână fără indemnizație dacă urmărește să muncească și primește salariu sau alt tip de venit impozabil fără a suspenda legal contractul de muncă.

O altă situație în care plata se poate suspenda este dacă beneficiarul nu mai îndeplinește condiția de domiciliu sau reședință în România. Dacă se constată că datele au fost declarate eronat sau dacă beneficiarul a fost decăzut din drepturile părintești, plata se suspendă. De exemplu, dacă părintele pleacă la muncă în străinătate și stabilește reședința permanentă acolo, dreptul la indemnizație poate fi blocat.

Cele mai comune motive de suspendare

Beneficiarul realizează venituri impozabile în perioada pentru care primește indemnizația, înainte de finalizarea celor doi ani de concediu. Dacă contractul de muncă nu este suspendat, plata indemnizației poate fi si ea suspendată.

Beneficiarul de drept nu locuiește împreună cu copilul sau nu se ocupă efectiv de creșterea şi îngrijirea lui.

Beneficiarul a decăzut din drepturile părintești ori a devenit incompetent în sensul facultății de exercitare a acestor drepturi.

Beneficiarul stabilește domiciliul sau reședința în altă țară, ceea ce duce la pierderea automată a dreptului.

Recomandările autorului: