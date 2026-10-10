Nelu Soroiu este unul dintre cei mai mari bandiți români care au emigrat în vestul Europei înainte de 1989. Acesta a povestit în cadrul emisiunii Martorii, care va fi difuzată duminică, 11 octombrie, pe contul de YouTube al Gândul.ro, cum a ajuns în străinătate și cum și-a început seria de spargeri și jafuri armate. Banditul Soroiu a fost, în același timp, mâna dreaptă a lui Bogdan Topcanezu, devenit faimos pentru cruzimea de care dădea dovadă atunci când își tortura victimele. Mai mult, la ordinul Securității, Nelu Soroiu trebuia să-l ajute pe Topcanezu să-l omoare, la Paris, pe disidentul Paul Goma, dar și alte persoane care incomodau fostul regim comunist.

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Ajuns la București când era încă mic, Nelu Soroiu a fost un copil chinuit de tatăl său, un comunist de frunte care obișnuia să-l bată cu bestialitate.

Începuturile

Ca urmare, copilul a început să manifeste o atracție pentru comiterea de infracțiuni încă de când era elev. În timp ce alți băieți de vârsta lui furau stilouri de la colegii de clasă, Soroiu a fugit de acasă și a jefuit, pe timpul nopții, magazinul Aurora din București. Prins de Miliție, puștiul a fost pus la stâlpul infamiei și a fost judecat public, la școală.

Nu a fost trimis la Școala de corecție, însă făcuse un prim pas pentru ceea ce urma să devină. Potrivit propriilor declarații, după această experiență și-a continuat studiile și a trăit ca un om așezat. Ba chiar a muncit ca taximetrist, până când ghinionul a făcut să lovească mașina unuia dintre șefii săi.

Ulterior, a muncit și la Canalul Dunăre – Marea Neagră, ca șofer, după care, printr-un concurs de împrejurări, a reușit să fugă din țară cu un tren și, după o mulțime de peripeții, să ajungă în Italia.

Angajat de mafia italiană

Cazat într-un lagăr pentru refugiați, Soroiu își începe aici viața infracțională are avea să-i aducă celebritatea dincolo de granițele țării.

Bărbatul a povestit, la Martorii, cum ajunsese să fure porci pentru hrana oamenilor din lagăr, iar mai apoi a fost angajat de familia mafiotă Ndrangheta să păzească un cap de pod de lângă Napoli, înarmat cu un UZI și o pușcă de asalt Kalașnikov. Ulterior, proaspătul bandit a încercat, fără succes, să ajungă Germania, dar a reușit, în cele din urmă, să se stabiliească într-un cartier locuit de români, la Paris.

Aici, Nelu Soroiu s-a regăsit cu vechi prieteni din lagărul italian și au format o bandă deosebit de violentă, pe care au denumit-o „Țuchi”.

Nu după numele cuiva, ci după o expresie pe care o foloseau în mod frecvent. Așa a început, spune Soroiu, o serie de jafuri. Armele de foc erau cumpărate de la spărgătorii români care operau în Elveția, țară în care cetățenii au dreptul să dețină, pentru autoapărare, arme de foc cu muniție letală.

Soroiu a primit soție de la Securitate

Soroiu, a povestit la Martorii că nu toate loviturile erau niște jafuri cu mână armată. Existau și spargeri la care folosea o metodă patentată chiar de el. Soroiu citise cartea „Forța hidraulică” și îi venise ideea să folosească „un piston hidraulic de stivuitor cu pompă manuală, în cazul magazinelor de bijuterii, care erau abordate din subsolul imobilelor în care funcționau.

Nelu Soroiu a revenit în țară pe baza unui pașaport eliberat de autoritățile americane, de „cetățean al lumii”, deoarece voia să-și vadă mama. Ridicat de Securitate încă de pe aeroport, bărbatul a fost nevoit să semneze un acord de colaborare și, timp de o lună, cât a stat în țară, a primit o femeie care l-a însoțit peste tot și pe care trebuia să o prezinte drept soția lui.

Cine era omul colonelului Tudor Stănică

Nelu Soroiu a povestit la Martorii cum l-a cunoscut pe Bogdan Petre, zis Topcanezu. S-a întâmplat în 1988, la restaurantul Doina din Paris, patronat de un anume Popescu, un personaj care avea legături foarte strânse cu mediile infracționale românești și care ținea banii hoților în seiful localului său.

Topcanezu, spune Nelu Soroiu, i-a fost prezentat de către Mario, un hoț român care raporta direct la temutul colonel Tudor Stănică, la momentul respectiv șef al Direcției de Cercetări Penale din cadrul Inspectoratului General al Miliției.

Tot atunci, a aflat că fusese adus în Franța să-l omoare pe disidentul Paul Goma, care locuia la Paris, dar și alte persoane incomode pentru puterea din România.

Dar despre asasinarea lui Topcanezu, valiza misterioasă în care acesta a lăsat o moștenire inestimabilă, care datează din Epoca de Piatră, dar și despre aventurile pline de împușcături și sânge ale lui Nelu Soroiu, aflați duminică, începând cu ora 19.00, din podcastul Martorii, difuzat pe contul de YouTube al Gândul.ro.