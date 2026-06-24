Prăpăd în Alba. Circulația a fost închisă din cauza nesiguranței carosabilului

Inspectoratul Județean de Poliție Alba a transmis, în urmă cu puțin timp, că traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri în zona localității Căpâlna, după ce carosabilul a fost curățat de aluviunile produse de precipitațiile abundente din ultimele ore.

Traficul rutier a fost reluat pe ambele sensuri

Trafic rutier fusese blocat pe DN 67C, în dreptul localității Căpâlna, din Alba, după ce ploile au făcut prăpăd. Aluviunile au ajuns pe șosea iar circulația autovehiculelor a devenit imposibilă.

Anunțul a fost făcut de reprezentanții Poliție Alba, care au alertat imediat autoritățile.

„Traficul rutier este blocat pe DN 67C, pe raza localității Căpâlna, din cauza aluviunilor aduse de ploaie”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

„Reritor la problema semnalată pe DN 67C, sat Căpâlna (drum blocat în urma ploilor), pentru gestionarea situației în teren intervin reprezentanți ai SDN Alba și IPJ Alba”, au explicat reprezentanții ISU Alba.

Reprezentanții Prefecturii Alba au transmis într-o informare detalii despre situația de la fața locului și măsurile pe care le-au luat.

„În urma precipitațiilor abundente, circulația pe DN 67C, în satul Căpâlna, comuna Săsciori, este blocată din cauza aluviunilor aduse pe carosabil. Echipe ale SDN Alba intervin pentru îndepărtarea aluviunilor și degajarea părții carosabile, iar reprezentanții IPJ Alba asigură măsurile necesare pentru siguranța traficului rutier până la reluarea circulației în condiții de siguranță. Pe DN 67C, la km 133, în zona satului Căpâlna, comuna Săsciori, circulația se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, ca urmare a depunerii de aluviuni pe partea carosabilă. Pentru remedierea situației intervin angajații Districtului Șugag cu un buldoexcavator, sprijiniți de 6 persoane din cadrul Primăriei Săsciori, care acționează pentru degajarea carosabilului și îndepărtarea materialului adus de viituri”, au precizat reprezentanții Prefecturii.