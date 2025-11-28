Prima pagină » Social » Probele la linia 5 de tramvai au fost blocate de un șofer care a parcat mașina pe șine și s-a dus să cumpere mici

Oana Zvobodă
28 nov. 2025, 17:23, Social
Probele la linia 5 de tramvai au fost blocate de un șofer care a parcat mașina pe șine și s-a dus să cumpere mici. Incidentul a avut loc în apropierea Aeroportului Băneasa. La testare au participat șefi de la Societatea de Transport București și reprezentanții constructorului. 

Tramvaiul de probă a fost blocat timp de mai multe minute la capătul de linie de la Aeroportul Băneasa. Automobilul era parcat jumătate pe trotuar, jumătate pe linia de tramvai. Șoferul avea numărul de telefon pe bordul mașinii, iar un polițist l-a sunat și i-a spus să mute mașina. Bărbatul a venit în grabă și nu a mai apucat să cumpere mici, susțin martorii.

„De unde era să știu, dom’le, că se fac probe la linia de tramvai? Mă scuzați, dar tramvaiul nu a mai circulat de mult pe aici”, s-a justificat șoferul, care a scăpat fără amendă pentru parcare neregulamentară, conform Clubferoviar.ro.

Linia 5 de tramvai, cunoscută ca „Ruta corporatiștilor”, s-ar putea deschide până la sfârșitul acestui an.

Linia 5 de tramvai din Capitală s-ar putea redeschide în luna decembrie, deși ar fi trebuit repusă în funcțiune în martie 2025. Mai mult, „Ruta corporatiștilor” va fi redeschisă pe stilul românesc, cu unele elemente nefinalizate. Este vorba de copertinele de pe peroane, care încă nu sunt fabricate. Totuși, Linia 5 este extrem de importantă pentru fluidizarea traficului, fiind așteptată de foarte mulți bucureșteni care vor să ajungă dimineața în zona de nord a Capitalei.

Linia 5 costă 140 de milioane de lei și trebuia finalizată în martie 2025

Reabilitarea Liniei 5 de tramvai costă 140 de milioane de lei.

Lucrările de reabilitare au început în februarie 2024, iar termenul de finalizare era martie 2025.

Anul trecut, în noiembrie, antreprenorul care modernizează această linie se plângea că primăria nu-i oferă soluții pentru peroane.

„Noi vrem ca până la sfârșitul lunii noiembrie – începutul lunii decembrie să terminăm toată linia, cu asfalt, cu tot cu catenară (cablul de contact – n.r.) și stația de alimentare. Vor rămâne peroanele, dar nu avem soluția pentru ele. Din martie facem solicitări către Primărie să ne dea soluțiile pentru peroane și pentru lărgirea drumului în dreptul peroanelor. Din păcate, sunt 16 peroane care trebuie făcute. I-am zis și primarului, personal. Ne împiedicăm de un ciot”, spunea la acea vreme Marin Mândrilă, antreprenorul care realibilitează ruta 5 de tramvai.

